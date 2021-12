El ex presidente de Perú Alberto Fujimori no puede ser procesado, al menos por ahora, por las miles de mujeres sometidas a "esterilizaciones forzadas" entre 1996 y 2000, porque esa causa no fue incluida en el pedido de extradición desde Chile, según determinó un juez de Lima.

El magistrado Rafael Martínez expresó que Fujimori solo puede llegar a juicio por esta cuestión si lo autoriza la Corte Suprema de Chile, que en 2007 concedió la extradición del exg obernante pero por otros casos de violaciones de derechos humanos y corrupción.

"Esta situación del investigado Fujimori, virtud de la sentencia de la Corte Suprema del país vecino que concede su extradición, impediría la tramitación formal de este proceso al no estar estos hechos comprendidos entre los delitos por los cuales se autorizó su extradición", explicó Martínez.

Le tocaba al magistrado decidir si el ex presidente 1990-2000, de 83 años y condenado a 25 años de prisión, podría ser llevado a juicio por las 1.317 demandantes en el caso de las esterilizaciones, iniciado en 2002, que fue archivado y reabierto varias veces.

Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.

La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias, entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su bebé al consultorio, en 1997, le ligaron las trompas.

El cuestionado programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales recogidos por las agencias AFP y Sputnik.

Las audiencias de este caso comenzaron en marzo, sin participación de Fujimori, que solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición.

El fiscal Pablo Espinoza presentó los cargos ante el tribunal en marzo y en una decena de audiencias desde septiembre, el juez Martínez venía exponiendo los fundamentos de su resolución.

Martínez no definió aún la decisión de otros seis acusados en la causa, entre ellos tres ministros de Salud: Alejandro Aguinaga (ahora legislador fujimorista), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

Fujimori y sus colaboradores fueron denunciados como "autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos".