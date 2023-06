Una multitud marchó sobre la costa rosarina para pedir Ni Una Menos

La movilización del Ni Una Menos, para decir basta a los femicidios y crímenes de odio, a la violencia de género y el lesbo-trans odio, se trasladó este sábado al centro de la costa rosarina. El punto da partida fue el cruce de bulevar Oroño y el río, y llegó hasta el Parque España.

Allí se expresaron mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, identidades no binarias, villeras, discas, indígenas, originarias y afros. Por disposición del Concejo de Rosario, hubo gratuidad del transporte público desde las 11 hasta las 22

La marcha culminó en un acto en las escalinatas, que se desarrolló desde las 15 hasta las 18 para garantizar seguridad al regreso. Condujeron el acto Michelle Vargas Lobos, Almudena Munera y Virginia Giacosa.

Durante la jornada estuvo la tradicional feria de economía popular en el parque, con más de 154 stands de las organizaciones barriales, y contó con un puesto sanitario con información de salud, sexual y reproductiva. Docentes brindaron juegos con la temática de ESI para todas las edades.

Ocho años se cumplen de aquel 3 de junio en que la sociedad se congregó en las calles de 80 ciudades del país (y otras tantas del mundo) para decir basta a los femicidios y crímenes de odio, a la violencia de género y el lesbo-trans odio. Y lejos de apagarse, esa gesta se trasladó a las discusiones sociales y a la ampliación de derechos, que en Rosario pasó de tener columnas de una cuadra a 12 cuadras de mujeres y disidencias marchando por el centro.

Aunque el proceso social caló hondo y se incorporaron nuevas formas de vincularse, cada año siguen muriendo cientos de mujeres y disidencias. Por eso la importancia de marchar, sumado al "preocupante avance de la derecha que pone en peligro las calles y los derechos”, tal como expresó Liliana Leyes, activista feminista de ATE Rosario, en diálogo con Rosarioplus.com.

En el acto se leyó la habitual proclama, que todas las organizaciones construyeron en asamblea. Entre los reclamos, pidieron freno a la discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa, en la calle, en el trabajo y en los vínculos afectivos. Allí se destacó que cesen las violencias que sacuden a Rosario marcada por el narcotráfico, “que impacta a mujeres, disidencias e hijes”.

La proclama completa

Hoy 3 de junio del 2023, a 8 años de aquel estallido colectivo que inundó las calles al grito de Ni Una menos tras el femicidio de Chiara Páez, nos encontramos las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, identidades no binarias, villeras, discas, indígenas, originarias, afro y muches más, para decir:

¡SOMOS LOS FEMINISMOS QUE SEGUIMOS ORGANIZÁNDONOS EN CONTRA DE LAS VIOLENCIAS!

Somos todas esas identidades que buscaron oprimir pero que, en unidad, seguimos tejiendo redes, de manera independiente y organizada, apostando al cuidado colectivo.

¡Basta de discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa, en la calle, en el trabajo y en nuestros vínculos afectivos! ¡No hay vida en libertad y sin violencias, si la deuda sigue siendo con nosotres y nos sigue ajustando! ¡Las estafas no se pagan!

No queremos seguir siendo un número en la estadística, estamos en emergencia. Exigimos políticas públicas y mayor presupuesto para el abordaje integral. Declaración nacional y provincial de Emergencia contra las violencias por razones de género.

En Argentina al 28 de mayo del 2023, registramos 154 víctimas de femicidios y travesticidios. Las

violencias no se terminan con mano dura. ¡No en nuestro nombre y para la tribuna! Las víctimas se multiplican ante la falta de políticas públicas de cuidado y atención, por el morbo mediático y por la desidia de las instituciones.

Todos los días somos víctimas de violencias machistas, no vamos a permitir el tratamiento de ningún proyecto de ley que nos revictimice y quiera condenarnos, mientras los violentos siguen siendo favorecidos por esta justicia.

Seguimos resistiendo en este contexto crítico a nivel mundial y nacional donde las derechas expresan discursos de odio y políticas de retroceso sobre nuestras conquistas. Somos parte de quienes lucharon por esta democracia, por eso no vamos a dar ni un paso atrás.

No queremos seguir siendo quienes en forma solitaria seguimos poniendo nuestros cuerpos en la primera línea en nuestros barrios populares. Son las vidas de nuestras niñeces las que se llevan las disputas de la narcocriminalidad.

Reclamamos acciones urgentes contra los grandes grupos del poder económico, que mueven el dinero de los entramados mafiosos.

¡¡¡No estamos todes!!! Hace más de dos años que nos sigue faltando TEHUEL. ¡Las vidas trans también valen!

¡Sin PAULA PERASSI no hay nunca más!

¡A dos años de la desaparición de Guadalupe Lucero seguimos exigiendo investigación, búsqueda y aparición con vida YA!

❖ ¡Absuelto no significa INOCENTE! ¡Hubo abuso, no hay condena! ¡Nos solidarizamos con Thelma

Fardin y con todas las víctimas de violencias sexuales! ¡No nos callamos nunca más!

❖ Que se rompa el pacto machista que nos condena a la muerte dentro y fuera de nuestras casas.

❖ Basta de la justicia patriarcal, racista, corporativa y antidemocrática, cómplice y garante de la

reproducción de las violencias. ¡Reforma Judicial con perspectiva de género Ya!

❖ Reclamamos remuneración para las tareas de cuidado, ¿quiénes cuidan a quienes nos cuidan?

❖ Es fundamental establecer pisos mínimos comunes que aseguren un acceso universal a las licencias

de cuidado. El derecho al cuidado no debe depender del género, conformación familiar ni tipo de

empleo.

❖ Ley de reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias.

❖ Exigimos derechos laborales y sociales para las y les trabajadores sexuales.

❖ Fuimos millones en las calles defendiendo el aborto legal seguro y gratuito y no vamos a permitir que

nuestros derechos sean la prenda del proceso electoral.

❖ La ESI es mucho más que una ley, ¡es una bandera que hemos conquistado, la ESI no se toca!

❖ Las escuelas deben ser el territorio de paz para nuestras niñeces.

❖ La narcocriminalidad se sigue llevando las vidas de nuestros pibas y pibas. ¡Justicia por Máximo y

por todas las víctimas!

❖ ¡Basta de violaciones sobre nuestras niñeces! ¡Abolición del chineo! Exigimos el cumplimiento

efectivo de las leyes de niñez y repudiamos la vulneración de derechos y la revictimización.

❖ Exigimos el cumplimiento de la Ley de Cupo Trans.

❖ ¡Las compañeras travestis trans no tienen más tiempo, exigimos el tratamiento y aprobación del

proyecto de LEY DE REPARACIÓN HISTORICA POST DICTADURA MILITAR TRAVESTI

TRANS!

❖ Exigimos que el estado garantice la implementación de las licencias laborales para terapias

hormonales y procedimientos quirúrgicos para personas trans.

❖ Implementación de la Ley Micaela en todos los ámbitos estatales y en los medios de comunicación.

❖ Efectivo cumplimiento de la ley de parto respetado y sanciones para quienes no la cumplan. Basta

de violencia obstétrica.

❖ Repudiamos el intento de magnicidio de la vicepresidenta. ¡Basta de violencia política! No a la

proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

❖ Basta de perseguir a las luchadoras sociales. Libertad a Milagro Sala. ¡Libertad para las compañeras

mapuches!

❖ Cese del hostigamiento a nuestra compañera Nadia Shujman. ¡Basta persecución judicial, política y

mediática a quienes trabajan por la verdad y la justicia!

❖ Exigimos la reincorporación de Natalia Cachiarelli , basta de perseguir a quienes denuncian y

acompañan a las víctimas de violencia sexual en nuestras infancias. ¡Urgente sanción de la ley

Vanesa!

❖ Exigimos que el estado eduque y capacite en perspectiva anticapacitista. Necesitamos poder hacer

valer nuestra autonomía: rampas, ascensores, intérpretes de lengua de señas y operadoras para el

acceso de todes.

❖ Basta de discriminaciones de raza, identidad de género y orientación sexual.

❖ Estamos hartes de las normas hegemónicas de belleza que nos invisibilizan y nos estereotipan.

¡BASTA DE GORDEODIO!

❖ Desmantelamiento de las redes de trata y aparición con vida de las víctimas.

❖ Basta de precarización laboral, igual salario por igual trabajo. Exigimos espacios laborales libres de

violencias.

❖ Basta de represión en los territorios ancestrales. Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de

conquista.

❖ Exigimos traductores en todos los ámbitos estatales para garantizar derechos. Respeto y

reconocimiento a las diversas tradiciones y culturas. ¡Las mujeres originarias también tenemos

derechos!

❖ ¡Basta de fumigarnos! Basta de quemas que producen un ecocidio ¡Todo fuego es político! Ley de

humedales ya!!

❖ Exigimos la extensión del programa Acompañar.

❖ Queremos habitar clubes libres de violencia machista y canchas plurinacionales y feministas.

❖ Exigimos garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres adultas mayores.

Por quienes nos faltan seguimos juntas y juntes en las calles al grito de NI UNA MENOS. ¡VIVAS NOS

QUEREMOS! Por nuestras amigas, amigues, madres, niñeces, compañeras, compañeres, hermanas

y hermanes... NO RETROCEDEMOS!!!!!

¡JUSTICIA POR TODAS LAS VICTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTA!