En Jujuy, por primera vez, siete mujeres trans se postulan como concejalas en seis localidades de la provincia para las elecciones que se celebrarán el próximo 27 de junio, cumpliendo así la ley de paridad de género para ocupar cargos públicos electivos, sancionada en diciembre pasado.



Las candidatas, algunas de ellas cabeza de lista, son de los municipios de San Pedro, Palpalá, La Quiaca, La Mendieta, Tilcara y La Esperanza y forman parte de agrupaciones políticas que competirán por 24 cargos para renovar la mitad de la Legislatura; 56 para ocupar una banca en concejos deliberantes y 31 vocales de comisiones municipales.



Sara Correa (30), quien aspira a ser concejal en San Pedro encabezando la lista del partido MILES (Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social), una colectora del Frente Unidad para la Victoria, dijo que se presenta en estas elecciones con la idea de trabajar para un cambio en la sociedad, sin discriminación y para que se garanticen los derechos de todas las personas.



“Me cansé de pechar el carro para otros candidatos, diferentes partidos y no ver soluciones, por eso decidí postularme y apostar a un cambio en lo social, sin dejar de luchar a la par por los derechos de la comunidad trans”, expresó la activista a Télam.



Su madre fue también militante de MILES, partido del que ahora Correa es una referente. Para ella, la solidaridad es un aspecto que atraviesa a esa organización “porque es reconocer nuestros derechos como personas y también para romper el estigma que hay de la sociedad hacia nosotras”.



FVT-MILES posee merenderos y comedores al que asisten en su mayoría niños y niñas, y en donde las encargadas son mujeres trans y lesbianas.



“Tratamos de visibilizar la diversidad, acá tenemos una lucha muy grande con el tema del cupo laboral trans”, indicó Correa, y recordó que hace tres años se aprobó un proyecto en el Concejo Deliberante de San Pedro para aplicar ese cupo pero “no está en vigencia”.



Sara es peluquera y profesora del mismo oficio, que enseña gratuitamente, y también asiste a personas que necesitan asesoramiento para hacer trámites por Internet.



“Mi pelea es que haya un cambio pero siento que me cuesta el doble o triple, más si sos trans, incluso a las mismas mujeres les cuesta acceder a un cargo electivo", aseveró.



Al igual que Correa, la activista tilcareña Sharon Renata Mendoza sostiene la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ de la quebrada.



Pionera del movimiento en esa región, Mendoza (30) no pertenece a ningún partido político y se presenta por primera vez como candidata al aceptar la propuesta de la lista de Unidad para la Victoria para el cargo de concejala en segundo término.



“Me conocían por mi actividad de lucha y acepté por un cambio que se pueda ver en Tilcara con proyectos, con ideas nuevas para los jóvenes y del pueblo en general", afirmó la militante social, quien estudia y se dedica al diseño de ropa.



“El cargo político es cargo político y el activismo es algo que lo llevo dentro del corazón y sé que represento a una comunidad muy hermosa a la cual no voy a dejar, al contrario, voy a trabajar por los derechos que tenemos y que se cumpla”, añadió.



“Soy una persona que no me avergüenzo de nada, no hice daño a nadie. Siento que nos respetan mucho”, reconoció la militante.



También son candidatas Alma Guzmán, referente de Diversidad y Género en la municipalidad de La Mendieta y cabeza de lista para el Concejo Deliberante por el Frente Cambia Jujuy (FCJ) en esa localidad; Rosalinda Ancasi, integrante de la Fundación Damas de Hierro y candidata a ocupar una concejalía en tercer lugar por el Frente de Todos en La Quiaca; Kiara Mamaní, referente de Diversidad y Género en el municipio de La Esperanza y candidata en primer término por la lista del PRO, una colectora del FCJ.



Las otras mujeres trans que se postulan son Lourdes Ibarra, candidata en primer término por el Partido Socialista en Palpalá, y Delfina Vigabriel, que la acompaña como suplente primera.



“Para la comunidad LGBTIQ+ es un avance gigante, también esto (por las candidaturas) puede servir como incentivo para que nuestras compañeras puedan seguir el camino de la política y del activismo”, expresó Ibarra (35), de la Fundación Damas de Hierro, que esparte de la lista del PS que integra el FCJ, la alianza que gobierna la provincia.