PlayStation rebaja más de 1200 juegos hasta principio de agosto

Si venís medio corto de plata y jugando a los mismos títulos desde hace un tiempo, PlayStation Argentina te viene a salvar porque anunció más de 1200 videojuegos que estarán rebajados hasta el próximo 4 de agosto en el marco de sus ofertas de "medio año".

El objetivo de estas rebajas en tantos videojuegos es que los usuarios pueden tener una ayuda para ponerse al día con las últimas novedades que fueron estrenando para PlayStation 4 y 5.

Entre los 1200 títulos en oferta hay juegazos que todo el mundo quisiera tener como The Last of Us Part 2 o Marvel's Spiderman-Man Miles Morales, que rondan entre el 25% y el 30% de descuento.

Pero también hay otros muy buscados y buenísimos como Call of Duty: Black Ops Cold War, FIFA 22, GTA V o NBA 2K21 que estarán entre un 50% y hasta un 75% más baratos.

Además, los jugadores de PlayStation que están suscritos a PlayStation Plus pueden aprovechar para obtener los juegos gratuitos durante el mes de julio: Call Of Duty: Black Ops 4, A Plague Tale: Innocence (PS5) y WWE 2K Battle Grounds. Mientras que los usuarios de PlayStation 5 pueden hacerse con una colección de 20 videojuegos de PlayStation 4 sin costo adicional gracias a PlayStation Plus Collection.

Estas "ofertas de mitad de año" empezarán este miércoles 21 de julio y estarán disponibles hasta el 4 de agosto. ¡No Duermas!