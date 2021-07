El seleccionado Sub-23 de fútbol de la Argentina pierde 1 a 0, al término del primer tiempo, frente a Australia, por el Grupo C de los Juegos Olímpicos. El objetivo es alcanzar su tercera presea dorada en la historia repitiendo la gloria alcanzada en Atenas 2004, con Carlos Tevez como figura, y Beijing 2008, liderado por Lionel Messi y secundado por Juan Román Riquelme.

El partido se desarrolla en el Domo de Saporoy televisa TyC Sports.

En el primer turno y en el mismo escenario jugarán España y Egipto, desde las 4.30, equipos que completan el Grupo C.

Nuevamente el sueño de la medalla dorada provoca ilusión en el fútbol argentino. Con Fernando Batista como DT la Argentina intentará llegar a los más alto del podio como lo consiguieron Marcelo Bielsa en Atenas, venciendo en la final a Paraguay 1-0, y su hermano Sergio "Checho" Batista, logrando la victoria ante Nigeria por 1-0 en Beijing luego de haber pedido las finales olímpicas de Ámsterdam 1928 ante Uruguay y Atlanta 1996 ante los nigerianos.

No resulto sencillo para Batista llegar a Tokio 2020. Primero fue campeón de un durísimo certamen Preolímpico celebrado en Colombia en 2020 en el cual de diez equipos solo dos (Argentina y Brasil) consiguieron el pasaje a los juegos y posteriormente por la negativa de los clubes para cederle los tres jugadores mayores de Sub-23 que permite el reglamento, impuesto desde Barcelona 1992.

Batista no pudo contar con Enzo Pérez (River), Carlos Izquierdoz (Boca) e Ignacio Fernández (Atlético Mineiro), no cedidos por los clubes, el delantero del Bayer Leverkusen alemán Lucas Alario, quien se lesionó, y tampoco contará con Nicolás Capaldo el exBoca que no recibió la autorización de Red Bull Salzburgo, de Austria y el delantero de River Julián Álvarez porque estuvo en la Copa América en Brasil.

Sin embargo, esas ausencias no le quintan relevancia al plantel argentino compuesto por nueve jugadores de equipos de nuestro país, uno libre de Vélez como Hernán de la Fuente y 12 que actúan en el exterior.

Batista contará con un buen arquero como Jeremías Ledesma (exRosario Central, ahora en el Cádiz de España), el goleador Adolfo Gaich (Benvento de Italia), Ezequiel Barco (Atlanta United de EE.UU), Alexis MacAllister (Brighton de Inglaterra), Nehuén Pérez (Granada de España), Martín Payero (Middlesbrough de Inglaterra) y Pedro De la Vega (Lanús), entre otros.

Argentina jugó cinco partidos de preparación con tres victorias, un empate y una derrota. En marzo enfrentó a Japón dos veces, ganó 1-0 y perdió 3-0, en junio derrotó 2-1 a Dinamarca y 2-0 a Arabia Saudita en España y en el último cotejo empató ante Corea del Sur 2-2.

Argentina volverá jugar ante Egipto el domingo 25 de julio a las 4.30 en Sapporo y el miércoles 28 cerrará su participación en el grupo con el cotejo, a priori, más complejo ante España a las 8 en Saitama.

Este certamen olímpico se compone de 16 equipos divididos en cuatro zonas de cuatro equipos, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final y de allí surgirán los semifinalistas y finalistas, con la posibilidad de que se pueda jugar el clásico contra Brasil en cuartos.