L-Gante y Wanda la rompieron: El Último Romántico superó las 2,5 millones de vistas

Hace semanas que la relación entre el cantante de Cumbia 420 L-Gante y la diva argentina Wanda Nara está en boca de todos y todas. Si hay amor, si hay embarazo, si es marketing, si son amigos, si sólo es sexo. Todos los días ocupan un lugar en la televisión, los portales de noticias y obviamente en las redes sociales. Desde este jueves a la noche, sin embargo, la pareja es tendencia y rompió todas las expectativas con el estreno de El Último Romántico, el tema que los tiene como protagonistas. En menos de 24 horas de estreno, el video superó las 2,6 millones de visualizaciones y es tendencia número uno en Youtube.

En el video se puede ver a Wanda y Elián en la cama, compartiendo una cena con amigos y paseando en autos de lujo. Nunca se los ve besarse. A la presentación en el boliche Pinar de Roche, sin embargo, llegaron juntos y de la mano. El videoclip fue rodado en el country Santa Bárbara, donde la ex de Maxi López tiene una imponente mansión. Otras escenas muestran a los dos en General Rodríguez, el barrio del cual es oriundo L-Gante.

La letra de la canción -realizada en colaboración con Negro Dub y DT.Bilardo- incluye frases como “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala” y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.

Este tema viene dando que hablar desde principio de mes. A Wanda Nara le preguntaron por Instagram cuál fue el regalo más lindo que le hicieron en el último tiempo, y contestó: "Una canción, la más linda de todas las que tiene pero creo que nunca se animará a sacarla". Por su parte, L Gante no dejó pasar la situación y contestó: "jajajaja bien bandida la canción". El 11 de octubre la cantó en vivo, en una presentación y ahora la publicó oficialmente en todas las plataformas digitales.