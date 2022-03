Luego de juntar 154 millones de pesos para ayudar a los afectados por los incendios de Corrientes, Santi Maratea adelantó cuál será la próxima colecta que llevará a cabo.

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, indicó el influencer.

En el programa de Florencia de la V, el joven de 29 años reconoció que empezó a recaudar el dinero tras un llamado desesperado de Lourdes Sánchez y que ya compró un camión y nueve camionetas, de las cuales seis ya están en funcionamiento.

“Voy a la cuenta de MercadoPago, le transfiero a la concesionaria y factura el cuartel de bomberos. Después yo confío en que todo va a llegar, pero las compras las hago todas yo”, comentó Maratea sobre la utilización del dinero y el control del mismo.

Con el dinero recaudado, el influencer ya compró un camión con capacidad para 8500 litros de agua, ocho camionetas, y ahora enviará pasto y fardo para los animales. En tanto, prometió que publicará los comprobantes de pagos que realizó con el dinero recaudado, para que la gente no tenga dudas y siga confiando en sus colectas.