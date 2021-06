Uno de los miedos de los fans de los cómics era que la venta de Marvel a la empresa de Mickey Mouse "disneyfique" todo el universo de sus super héroes. Y parece que de a poco sus pesadillas se van haciendo realidad.

Desde su venta en 2009 Marvel ha sido una de las marcas más explotadas por Disney (incluso más que Pixar) tanto en el cine como en las series y en los productos oficiales y licenciados, tanto para los adultos que crecieron leyendo cómics o para los niños que los ven en la tele y el cine.

Y como nunca es suficiente, este 21 de junio se abrirá en París el Hotel New York - The Art of Marvel, el primer hotel del mundo dedicado completamente a la temática de superhéroes. Un lugar que será un poco un sitio donde hospedarse, y un poco una galería de arte.

El hotel contará con más de cincuenta obras artísticas que han sido creadas en exclusiva para lugares concretos del lugar, como los vidrios, paneles de viñetas, cuadros inmensos y figuras a tamaño real y de alguna manera han querido combinar el mundo de los héroes de ficción más poderosos con un toque de estilo típico de la ciudad de Nueva York (de ahí el nombre del hotel).

Además de la temática general del lugar, habrá un espacio llamado «The Jack Kirby Legacy Gallery» (dedicado al legendario artista de la Marvel) en el que se exhibirán exposiciones temporales de arte. Así que todo apunta a que Disney quiere llevar la experiencia de Marvel un poquito más allá.