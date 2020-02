Los audios entre los rugbiers: "Amigo, flasheamos, matamos a uno"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Una serie de mensajes de audio enviados por los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa al grupo de WhatsApp que crearon durante las vacaciones, fueron difundidos públicamente en las últimas horas aunque conformaron parte de la prueba que utilizó el juez de la causa para dictarles la prisión preventiva por el homicidio doblemente agravado de la víctima.

En el requerimiento de la prisión preventiva de la fiscal Verónica Zamboni consta una transcripción de los audios y mensajes que los rugbiers se enviaban al grupo "losdeboca3" momentos después del crimen de Fernando la madrugada del 18 de enero pasado en Villa Gesell.

Uno de los jóvenes, Blas Cinalli, cuenta: "Nos cagamos a piñas en el boliche. Nos sacaron a todos. Esperamos que se vaya la policía y ahí los recagamos a piñas". Luego afirma que "dos convulsionaron y a uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo a Mc Donald's a ver qué pasa", en referencia al recorrido para psar por la puerta del boliche. Por último, la frase más fuerte: "Amigo, flasheamos, matamos a uno".

En otro de los audios se escucha a Lucas Pertossi cuando dice a sus amigos que Fernando "caducó". Este mensaje, que ya se había conocido, fue enviado a las 4.55 de la madrugada del 18 de enero pasado: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó”.



Luego, un segundo mensaje de audio enviado por el mismo imputado casi inmediatamente después dice: “Estoy buscando a este Ciro es pajero... Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo... es más lolo este Ciro”.



El tercero de los audios pertenece a Ciro Pertossi enviado a las 6.06 de la madrugada que dice “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”.