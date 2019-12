Todas las pelis, todos los cines, todos los horarios

BODA SANGRIENTA

Con Samara Weaving y Adam Brody. Dir: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs; tras vie y sáb, 01.35 hs.

Showcase: Sub: 20.25, 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

CONTRA LO IMPOSIBLE

Con Christian Bale y Matt Damon. Dir: James Mangold. SAM 16 años.

Showcase: Sub: 14.10, 19.30, 22.35 hs.

EL BUEN MENTIROSO

Con Ian McKellen y Helen Mirren. Dir: Bill Condon. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.25, 19.30, 21.50 hs.

Showcase: Sub: 17.45, 22.00 hs.

ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS

Con Daniel Craig y Jamie Lee Curtis. Dir: Rian Johnson. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 17.20, 19.50, 22.15 hs.

Cinépolis: Sub: 20.00 hs.

Hoyts: 2D Cas: 20.20 hs.

Showcase: Sub: 12.05, 14.45, 17.25, 20.05, 22.45 hs; tras vie y sáb, 00.25 hs.

GUASÓN

Con Joaquín Phoenix y Robert De Niro. Dir: Todd Phillips. SAM 16 años c/res.

Cinépolis: Cas: 17.30, 20.00 hs. Sub: 22.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

Hoyts: 2D Cas: 20.15 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 14.35 hs. Sub: 17.10, 19.50, 22.25 hs; tras vie y sáb, 01.05 hs.

JUGANDO CON FUEGO

Con John Cena y Keegan-Michael Key. Dir: Andy Fickman. ATP.

Cinépolis: Cas: 13.30, 15.45, 18.00 hs.

Hoyts: Cas: 15.40, 18.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00, 22.20 hs.

LA DOLCE VITTA

Con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg. Dir: Federico Fellini. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.00, 22.15 hs.

LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO

Con Casey Affleck y Elisabeth Moss. Dir: Casey Affleck. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Sub: 20.00 hs.

LA REINA DE LAS NIEVES

Animación. Dir: Robert Lence y Alexey Tsitsilin. ATP.

Cinépolis: 2D Cas: 15.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.25 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 13.50, 15.45, 17.35 hs.

LEJOS DE PEKÍN

Con Elena Roger y Javier Drolas. Dir: Maximiliano González. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.00, 13.55, 15.50, 20.00 hs.

LOS AMORES DE CHARLOTTE

Con Marguerite Bouchard y Romane Denis. Dir: Sophie Lorain. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 16.50, 18.40, 20.30, 22.20 hs.

LOS DOS PAPAS

Con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Dir: Fernando Meirelles. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Sub: 15.40 hs.

LOS LOCOS ADDAMS

Animación. Dir: Conrad Vernon y Greg Tiernan. ATP.

Cinépolis: Cas: 13.30, 15.30 hs.

Hoyts: 2D Cas: 13.20 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 14.00 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 14.10, 16.15, 18.20 hs.

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL

Con Angelina Jolie y Elle Fanning. Dir: Joachim Rønning. SAM 13 años.

Cinépolis: 2D Cas: 13.45, 16.30, 19.15, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

Hoyts: 2D Cas: 12.35, 15.10, 17.50 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 14.30, 17.00, 19.35, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.40 hs.

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR

Con Patrick Wilson y Luke Evans. Dir: Roland Emmerich. SAM 13 años.

Cinépolis: 2D Cas: 22.45 hs.

Showcase: Sub: 19.40, 22.40 hs.

PROYECTO GÉMINIS

Con Will Smith y Clive Owen. Dir: Ang Lee. SAM 13 años.

Cinépolis: 2D Cas: 20.15 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs.

Hoyts: 2D Cas: 23.10 hs.

RICOS DE FANTASÍA

Con Sergio Castellitto y Sabrina Ferilli. Dir: Francesco Miccichè. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 20.15 hs.

STAR WARS IX: EL ASCENSO DE SKYWALKER (PRE-ESTRENO)

Con Daisy Ridley y Adam Driver. Dir: J.J. Abrams.

Cinépolis: 4D Cas: 15.20, 18.35 hs. 4D Sub: 21.50 hs; 01.00 hs. 3D Cas: 15.00, 18.15, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs. 3D Sub: 14.00, 17.15, 20.30 hs; tras vie y sáb, 00.05 hs. 2D Cas: 13.30, 14.30, 15.45, 16.45, 17.50, 19.00, 20.00, 21.00, 22.10, 23.10 hs; tras vie y sáb, 00.30, 01.15 hs. 2D Sub: 13.45, 16.00, 16.15, 17.05, 19.20, 19.30, 20.10, 22.30, 22.45, 23.20 hs.

Hoyts: DBOX XD 3D Sub: 13.30, 16.45, 20.00, 23.15 hs. DBOX 3D Cas: 12.00, 15.15, 18.30, 21.45 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. 3D Cas: 14.30 hs. 3D Sub: 17.45, 21.00, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. 2D Cas: 12.15, 12.45, 13.00, 16.00, 16.15, 18.45, 19.30, 22.00, 22.45, 23.00 hs. 2D Sub: 12.30, 15.45, 19.00, 19.15, 22.15 hs. 2D Cas con sub: 15.30 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 19.50, 22.40 hs. 2D Cas: 13.00, 19.00 hs. 2D Sub: 16.00, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 13.35, 16.40, 19.05, 22.10 hs. 3D Sub: 12.50, 16.00, 19.45, 22.50 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs. 2D Cas: 12:10, 14.00, 15.20, 17.15, 18.25, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs. 2D Sub: 13.10, 16.20, 18.45, 19.25, 20.30, 21.50, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.00, 00.55 hs. 2D Cas con sub: 12.30, 15.40 hs.

UN AMIGO ABOMINABLE

Animación. Dir: Jill Culton y Todd Wilderman. ATP.

Cinépolis: 2D Cas: 13.30, 17.45 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 17.20 hs.

TERMINATOR: DESTINO OCULTO

Con Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. Dir: Tim Miller. SAM 13 años.

Showcase: 2D Cas: 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.