Roger Waters mandó un mensaje a la Villa 31: "Ramona tenía razón"

Desde su estudio en Nueva York, Roger Waters grabó un video en el que se refirió a la muerte de Ramona Medina, la vecina y referente social de la Villa 31 31 que había denunciado falta de agua potable en plena pandemia.

Además, el reconocido músico le dedicó una canción a su familia y dijo: “Espero poder estar de vuelta en la Argentina pronto, me encantaría visitarlos”.

Ramona, vocera de la Garganta Poderosa, era insulinodependiente y había contraído coronavirus después de 12 días sin agua. Fue internada en grave estado y el 17 de mayo pasado falleció. Sus palabras se convirtieron en un testimonio clave para exponer la forma en que el virus golpea a los barrios con menos recursos de la Ciudad, que ya suman 2.116 casos y 19 muertos.

“Me da mucha pena saber que la señora falleció. Por favor envíenle mis más sinceras condolencias a su familia y a todos en la Villa 31. Casi digo que no tengo palabras, pero sí sé qué decir, sé exactamente qué decir, por supuesto: Ramona tenía toda la razón”, dijo Roger Waters en el video que envió a la organización social.

“(El virus ha mostrado) Las extraordinarias e imperdonables desigualdades que existen en nuestras sociedades, especialmente cuando hablamos de algo tan fundamental y simple como el agua… Así que lo siento mucho por la familia de Ramona. Mi cariño a todos en la Villa 31. Espero poder estar de vuelta en la Argentina pronto, y me encantaría visitarlos. No sé qué más decir… Lamento mucho su pérdida”, concluyó, y entonó con su guitarra el tema “We shall overcome”.

https://t.co/X1eKEJUiOv — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 23, 2020

El Barrio 31 es el foco de contagio más grande en la ciudad de Buenos Aires, con 1.388 casos positivos, según el recuento de este sábado. Le siguen la 1-11-14, en el Bajo Flores, con 557, y el Barrio 21-24 con otros 89 casos.