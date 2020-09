El miércoles próximo el sindicato de trabajadores municipales tendrán una nueva reunión paritaria para acordar la actualización salarial y la oportunidad de ponerle fin a un conflicto que tuvo medidas de fuerza. Algunas cuestionadas por llevarse a cabo por parte del personal médico en plena crisis de la pandemia. La postura que muestra al momento es dura, con cuestionamientos a la nueva propuesta principalmente por ser sumas no remunerativas.

"Creo que a la propuesta la vamos a mejorar y si no vamos a someterla a un plenario de secretarios generales y ese plenario tomará la decisión de qué hacemos", sostuvo el secretario general del sindicato local, Antonio Ratner en un video grabado para sus afiliados.

La propuesta que comentó es un monto fijo de 3.000 pesos en agosto, una suma remunerativa no bonificable del 11 por ciento y un 4 por ciento en negro para septiembre, para octubre un 14 por ciento remunerativo no bonificable y un 4 por ciento en negro; para noviembre el 18 por ciento remunerativo no bonificable y un 4 por ciento en negro y para diciembre el 21 por ciento remunerativo no bonificable y un 4 por ciento en negro.

Según Ratner "es una propuesta que carece de certezas (...) deja muchos interrogantes y, además, se habla de sumas remunerativas no bonificables y de sumas en negro". "No nos conforma que otros gremios hayan arreglado sumas no remunerativas y no bonificables. Nosotros queremos que nuestros jubilados cobren los mismos porcentajes que cobran los activos.