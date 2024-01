Una joven salteña se hizo viral por mostrar cómo hacer una comida típica que disfrutan los argentinos pero con un ingrediente atípico: milanesas de cactus. Indiganos, muchos usuarios le hicieron saber su desacuerdo en los comentarios de la publicación.

“Literal vamos a gastar $300 o $200″, anticipó Jael Saracho al presentar el elemento secreto: “Hoy día vamos a preparar una milanesa de nopal (como se conoce a la hoja de cactus), porque no tenemos ni un mango”, expresó.

“Lo primero que vamos a hacer es ir a robar el nopal que lo vamos a poder encontrar en la vecina sino en algún lugar baldío que está lleno de estos”, siguió y explicó que también existen otras plantas llamadas tunas, un tipo de frutas, y que se pueden usar para la receta.

Luego de lavar la hoja de cactus y sacarle las espinas, avanzó con la mezcla tradicional de huevos, condimentos y pan rallado para hacer las milanesas. Una vez terminado ese paso, la joven explicó que se pueden cocinar al horno o hacerla fritas.

En tanto, el video se llenó de críticas de usuarios indignados por lo que la joven sostuvo que es una receta tradicional de México y que ahí es común que se utilicen las hojas de cactus en las comidas. “Algo no me cuadra, pero es porque no estoy acostumbrada”, cerró.