Aunque en los últimos días el lanzamiento de la nueva PS5 se llevó toda la atención, la PlayStation 4 sigue dando pelea y se prepara para un mes lleno de nuevos lanzamientos que fueron muy esperados durante todo el 2020 (y te podrían sumar unos pesitos cuando quieras vender la consola para comprarte la nueva versión).

Sin duda entre los títulos mas esperados y llamativos se encuentran el nuevo Doom, FIFA21, Star Wars Squadrons o la vuelta del clásico Crash Bandicoot, pero también sorprenden nuevos juegos de series y películas como Karate Kid, Transformers o G.I Joe (con un sospechoso parecido a Fortnite)

Acá va la lista completa de todo lo que se estrena en octubre para romper el chanchito y tener una buena excusa para seguir viciando adentro de casa:

Crash Bandicoot 4: It's About Time (02/10)

Let’s Sing presents Queen (02/10)

Star Wars: Squadrons (02/10)

RIDE 4 (08/10)

The Watchmaker (08/10)

Ben 10: Power Trip (09/10)

FIFA 21 (09/10)

The Survivalists (09/10)

G.I. Joe: Operation Blackout (13/10)

Onee Chanbara Origin (14/10)

Cloudpunk (15/10)

Death Come True (15/10)

Monster Truck Championship (15/10)

Space Crew (15/10)

9 Monkeys of Shaolin (16/10)

NHL 21 (16/10)

Robotics;Notes Double Pack (16/10)

Tin & Kuna (16/10)

Amnesia: Rebirth (20/10)

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1 (20/10) (DLC)

HyperBrawl Tournament (20/10)

Remothered: Broken Porcelain (20/10)

Asterix & Obelix XXL Romastered (22/10)

Transformers: Campo de Batalla (23/10)

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (27/10)

Ghostrunner (27/10)

The Bluecoats North & South (27/10)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (27/10)

Song of Horror (29/10)

Watch Dogs Legion (29/10)

¿Quién quiere ser millonario? (29/10)

Oniria Crimes (30/10)

The Dark Pictures: Little Hope (30/10)

Auto Chess (31/10)