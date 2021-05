El domingo 9 de mayo, Andrea Rincón fue eliminada de MasterChef Celebrity, y para despedirse eligió exclamar un grito peronista que la convirtió en tendencia en Twitter. No mucho más que eso es lo que salió al aire, pero según revelaron el omento fue mucha más tenso.

“¡Gracias totales!”, dijo mientras se sacaba el delantal. Luego, tras las palabras de despedida de sus compañeros y el jurado, la ex Gran Hermano se dio vuelta, cerró los puños, levantó los brazos y lanzó: “¡Y viva Perón, carajo!”. La antesala de esta escena habría sido una mucho más incómoda en que la mediática se quejó, expresó que consideraba injusta la definición y se mantuvo a los gritos durante varios minutos.

"No sabían cómo frenarla", es lo que aseguró José María Listorti en el programa Hay que ver, que conduce junto a Denise Dumas.

"Ustedes saben que en este medio nos conocemos todos, técnicos, productores. Y la verdad es que nos contaron que el momento de la grabación de Masterchef, que obviamente decidieron editar, cuando la eliminan a Andrea Rincón, dicen que fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal”, detalló el conductor.

Y aclaró que ese malestar no fue de angustia sino un ataque de furia: “No mal de llorar, sino a los gritos, que cómo puede ser, que es injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla". Tras esto el jurado trató de explicarle que se trataba de un juego, una competencia y que esta vez le tocaba perder. "No había forma de hacérselo entender, por lo que cuentan", añadió Listorti.

Sin embargo lo que se ve al aire es solo un mensaje de Rincón en donde dice "gracias por la paciencia que me tuvieron, sé que soy muy difícil'. Además Denis Dumas aseguró que "hubo momentos en los que tenía que trabajar en equipo con María O’Donnell y Andrea le echaba la culpa. Eran cosas muy al límite y después se acomodaba”. Justamente es contra O'Donnell que Rincón pierde la noche de su despedida.

Por último, Listorti opinó: "Para mí, el ¡viva Perón! que dijo fue como un 'váyanse a cag**'. Como diciendo 'me chup* todos un hu***'. Fue de bronca, no fue de alegría”.