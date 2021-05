Unión de Santa Fe quedó eliminado este domingo de la Copa de la Liga Profesional (LPF) al igualar 1-1 como visitante de Colón, que se dio el gusto de dejar fuera de competencia a su tradicional adversario, al tiempo que ganó su grupo y ahora espera por Talleres, de Córdoba en los cuartos de final.



El conjunto "Sabalero" se puso en ventaja a los 41' del primer tiempo con un gol de Rafael Delgado, en tanto el "Tatengue" igualó a los 11' del complemento mediante un tiro penal correctamente sancionado por el árbitro Ariel Penel, y ejecutado por Juan Manuel García.



De esta forma, Colón se quedó con la Zona 1 al sumar 25 puntos, con tres de diferencia sobre Estudiantes de La Plata, y mantuvo invicto el campo de juego del estadio Brigadier López.



En tanto, Unión se fue con la frustración de haber desaprovechado su oportunidad, ya que dependía de sí mismo para avanzar a la segunda fase.



El local, sin brillar, desplegó en el inicio del juego el estilo que lo caracteriza desde que lo dirige Eduardo Domínguez y poco a poco comenzó a comandar las acciones, con un buen trabajo de Aliendro y de Castro, que se encargaron de la transición hacia el ataque.



Pero ese dominio, que le fue útil para controlar a un rival sin ideas, careció sin embargo de jugadas de peligro, salvo un disparo de Rodríguez a los 21', que se perdió afuera, por el palo derecho de Moyano.



Unión, que con el paso de los minutos fue ganando en nerviosismo, apenas tuvo un acercamiento al arco de Burián a los 23', con un centro del chileno Peñailillo que Cañete cabeceó con debilidad.



El crecimiento de Farías y algunas apariciones de "Pulga" Rodríguez dejaron a Colón al borde de la ventaja cuando se avecinaba el final del primer capítulo.



A los 39' avisó Bianchi, que cabeceó desviado cuando estaba sin marca, luego de un córner de Rodríguez, que dos minutos más tarde repitió la acción desde el mismo lugar pero con diferente resultado.



El nuevo tiro de esquina del tucumano fue despejado por un defensor pero Farías capturó el balón fuera del área y habilitó a Delgado, que con un toque suave de zurda derrotó al arquero Moyano.



Con los ingresos de Gastón González y Cristian Insaurralde, y un mejor rendimiento de Acevedo, Unión tuvo otro rostro en el segundo tiempo y no tuvo que esperar demasiado para anotar la igualdad.



A los 11' Gastón Comas ingresó al área con pelota detenida y fue derribado por Castro, en un claro penal que Juan Manuel García cambió por gol con un remate fuerte al medio del arco que dejó sin respuestas a Burián.



Con el aliciente de estar a tan solo un gol de la clasificación, Unión fue con mucha entrega sobre el campo rival, pero como había pasado en el comienzo del partido, no tuvo imaginación para generar peligro.



Así, Colón no pasó mayores sobresaltos y a partir de un gran trabajo de Aliendro, la figura del partido, estuvo cerca de marcar el desnivel a través de Castro, quien debajo del arco no pudo evitar el cruce de una pierna salvadora.



En la parte final el equipo de Azconzábal tuvo una situación de riesgo con un disparo desde afuera de García, a los 27', que Burián despejó con las piernas.



A partir de allí se sucedieron más de 20 minutos de impotencia del visitante y sus urgencias, sin lograr acercamientos claros, en tanto los dirigidos por Eduardo Domínguez dejaron que el tiempo se consumiera, ya pensando en su compromiso de cuartos de final.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Yeiler Góez y Gonzalo Escobar; Alexis Castro, Luis Rodríguez y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.



Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Juan Carlos Portillo y Claudio Corvalán; Kevin Zenón, Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo y Nicolás Peñailillo; Gastón Comas y Juan Manuel García.. DT: Juan Manuel Azconzábal.



Gol en el primer tiempo: 41m. Rafael Delgado (C).



Gol en el segundo tiempo: 11m. Juan Manuel García (U), de tiro penal.



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Gastón González por Zenón (U) y Cristian Insaurralde por Peñailillo (U); 15m. Gonzalo Piovi por Farías (C); 24' Mauro Pittón por Acevedo (U) y Nicolás Andereggen por Comas (U); 41' Marco Borgnino por Vera (U); 44' Santiago Pierotti por Castro (C).



Amonestados: Góez, Farias y Escobar (C). Vera (U).



Árbitro: Ariel Penel.



Estadio: Brigadier López (Colón).