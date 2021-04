La imagen del expresidente Mauricio Macri en su habitación y, en un segundo plano, recostada sobre la cama matrimonial, su esposa Juliana Awada, se viralizó este lunes en las redes sociales, al trascender imágenes de la habitual reunión de los máximos referentes de Juntos por el Cambio.

En las fotos, que son captura de pantalla de un presunto zoom, se ve al ex presidente con una remera blanca desde su habitación. De hecho, recostada incluso se ve a su esposa, la ex primera dama leyendo un libro.

Hasta el momento ninguna autoridad de Juntos por el Cambio se hizo eco de la publicación viral sin afirmar que se trate de un fake.

De la reunión participó, además de Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horaco Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bulllrich; y los referentes parlamentarios, Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).



El zoom dejó ver -en capturas de pantalla que se viralizaron- a los integrantes de la alianza opositora que participaron del encuentro y, en uno de sus extremos, el rostro de Macri, en un primer plano y, más atrás, la figura de Awada, en camisón, recostada y revisando su teléfono.



Asistieron además a la reunión los radicales Alfredo Cornejo (titular de la UCR); los jefes parlamentarios del interbloque de JXC, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Formosa); y el senador Martín Lousteau, quien pidió que no fueran difundidos datos de las elecciones internas de la UCR hasta que no se conozcan las cifras oficiales.



Con todo, según conteos provisorios, su lista bonaerense -encabezada por el intendente de San Isidro Gustavo Posse- resultó derrotada.



También fueron parte de la reunión el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque Juan Manuel López y la titular de la convención partidaria, Maricel Etchecoin Moro.



Según varios asistentes a la reunión se debatió la necesidad de mantener las aulas y las escuelas abiertas, con críticas a la modalidad bonaerense que fija un máximo de cuatro horas de presencialidad por jornada.



Finalmente los dirigentes de JXC dijeron estar preparados para "enfrentar" lo que definieron como "la agenda judicial" del Gobierno y aseguraron: "Vamos a trabajar para que en la Cámara de Diputados no se vote la reforma, ni la modificación de ley del Ministerio Público que arruina la independencia de los fiscales".