Lionel Messi pasa unos días de vacaciones en Rosario junto a su familia en su casa del country Kentucky. Este miércoles se armó revuelo porque pidió churros en un local de Funes y se viralizó la emoción del joven cadete que le llevó el pedido.

Hubo varias versiones en su contacto con los Messi: que le dio un abrazo a Antonela, que el que abrazó fue al hijo menor, que Lio le levantó el pulgar. En fin. El propio Juan Pablo Román cont+ó cómo fue.

El joven sabía que Messi estaba en el country Kentucky pero no que llevaba el pedido a él. Los guardias le dijeron que tenía suerte porque iba a la casa del campeón, pero no entendió qué le decían. Incluso le dieron unas medidas de seguridad particulares y le sugirieron que iba a la casa de Messi. No les creyó.

“Había mucha seguridad. Cuando llegué vi un caserón. Toqué bocina cuatro veces y no salía nadie. Me acerqué y abrió la puerta el amigo de Messi. Me agarró un nudo en la garganta".

"Y estaba Antonela. Se tergiversó mucho. No se si finalmente era Messi, yo le levanté la mano por las dudas. Tampoco abracé al nene o a Antonela y no fue así. Pasó todo muy rápido. Les pregunté si me podía sacar una foto con él y me dijeron que no, que estaba con sus amigos”.