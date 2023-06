Lionel Messi habló este martes con la televisión china y dijo que no volverá a jugar un Mundial con la Selección Argentina. El crack rosarino, que el jueves será titular en el amistoso del equipo de Lionel Scaloni contra Australia, volvió a referirse a su futuro en la Albiceleste.

"Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé que pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar", sentenció la Pulga, que lleva disputadas cinco Copas del Mundo con Argentina.

"Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí", agregó el rosarino, quien seguirá su carrrera en Inter de Miami de la MLS.

Luego, consultado sobre el Balón de Oro que ganó por la temporada pasada, explicó: “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio”.