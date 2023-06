Julieta Poggio confirmó en su ciclo de streaming que se separó de Lucca Bardelli, con quien mantuvo casi dos años de relación. La ex Gran Hermano, una de las tres finalistas de la última edición del reality, dijo que “está todo más que bien, aunque es un momento muy difícil”.

La actriz y bailarina habló en Fuera de Joda, el ciclo de streaming que conduce con los también ex hermanitos Nacho Castañares, Lucila la Tora Villar y Daniela Celis, y que se emite por las redes de Telefe. En la charla también participó Verónica Lozano.

“Por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en vivo, pero bueno. Está todo más que bien, aunque es un momento muy difícil”, dijo la joven. “Yo estoy encontrándome a mí misma con todas estas cosas nuevas que me están pasando. Y él es una gran persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí, pero sé que se merece lo mejor y hoy no se lo puedo dar”, afirmó.