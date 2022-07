Al dueño de alfajores Guaymallén, Hugo Basilotta, le importa un cucurucho el aumento del dólar, del azúcar, y la mar en coche. Por eso compartió un video en redes sociales con su habitual estilo frontal e irónico. “Nos vamos, me cansé”, bromeó en lo que parecía el anuncio del cierre de su empresa.

Irónizó en el video con la idea de cerrar la fábrica de los famosos alfajores argentinos. “Me cansé, nos vamos. Nos vamos chicos. ¿Cuánto está el dólar?”, preguntó.

Uno de sus empleados respondió que “$322”. “Aumenta la harina, aumenta el azúcar. Me cansé. No se puede más. No vamos”, enfatizó Basilotta. El trabajador consultó hacia adónde y surgió el momento cómico del video.

“¡Nos vamos a cargar los camiones! ¿A dónde nos vamos a ir si cada vez vendemos más?”, celebró el dueño de Guaymallén, con varios camiones de la empresa a sus espaldas.