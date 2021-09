Una entrevista a Fabiana Cantilo siempre dejó y dejará algo para pensar, reír o seguirle prestando atención. Una de las voces mejores del rock argento lo confirmó este miércoles como invitada de Los Mammones. Sacó a la luz que tuvo un amorío con Andrés Calamaro, y que hace por lo menos 8 años que no tiene sexo con nadie. También repasó aspectos y anécdotas siempre sabrosas sobre su tránsito de muchos años en el ambiente, su ascetismo alejada de sustancias y parejas, una película por delante y una hermosa versión de Superhéroes al piano de Jey Mammon.

El conductor le preguntó a la autora de Mi enfermedad si hizo buen dinero con tantos hits, propios y covers, que grabó. —No sé, yo andaba de acá para allá... Nunca me compré una casa, por tarada. Nadie sabe por qué. No sé en qué estaba pensando -contestó. Al explicarlo, sorprendió más:

—Me iba alquilando casas, iba persiguiendo señores de turno y eso me llevaba mucho tiempo -dijo. Esa respuesta llevó a indagar en su perfil amoroso:

—Yo era una perseguidora nata, compulsiva. Siempre me gustaba alguien que corría. Es así, a las mujeres nos gustaban esos tipos.

—Pero los alcanzaste, al final -quiso sabor Mammon.

—Un par de tackles me mandé. Los alcancé pero después salieron corriendo de nuevo.

Luego, el momento en que el invitado debe contestar preguntas con una paleta del Sí u otra con el No. Y Jey la interrogó sobre su prima famosa, Patricia Bullrich.

—Dale con Patricia, como rompen las pelotas con Patricia -se ofuscó Cantilo y levantó la paleta del No.

—Tengo un montón de primos, ¿por qué no me preguntan por los demás? Me rompe las bolas porque es para que hable de política. No me preguntes nunca más sobre ella, en la vida

—Está bien. No te voy a preguntar más sobre ella... ¿Es verdad que jugaban a los soldaditos cuando eran chicas? -la provocó el comediante. Y Fabi, risueña, volvió a levantar el No.

Cantilo reveló que hace ocho años por lo menos que vive en estado célibe. “Hace ocho años que no la veo ni la siento”, soltó en su estilo frontal. "Hace ocho, casi nueve años que estoy limpia de toda sustancia. Y además, de esa otra sustancia que son los hombres. Porque como no salís más a ningún lado... Soy muy feliz así”, dijo a gusto.

“Yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién no salí?”, agregó con picardía. Así fue como, ante la pregunta de si le saldría de garante a Andrés Calamaro, Fabiana sorprendió:

—¡Qué pregunta rara, y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama... ¡Llamá, Andrés. Yo fui novia... Fui amante de Andrés”, reveló.

"Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mi, no... ¡el pelotudo! Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo, que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir”, contó la cantautora.

—Creo que Andrés te va a llamar pronto”, apuntó Jey en alusión a lo que ella acababa de revelar. Y Cantilo imitó jocosamente al Salmón: “Yo creo Fabi que es muy lindo todo... que está muy bieeeen. Soy igual a Bob Dylaaaan...”.

El cierre, como de costumbre, a toda música entre el anfitrión y su invitada. Primero interpretaron La carta, una canción de Fabi escrita a Charly García. Jey ensayó unos acordes de Fue amor (que Fito Páez le dedicó a ella luego de su romance) y Mary Poppins y el deshollinador, pero Cantilo aclaró que odia este tema y en cambio terminaron con una emotiva versión de Superhéroes, un clásico de Charly del álbum Yendo de la cama al living.