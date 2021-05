Masterchef Celebrity 2 entra en la recta final, y cada domingo hay un participante menos. Anoche la que quedó fuera de competencia fue Carmen Barbieri, en un duelo final con Dani La Chepi, sobre el desafío de cocinar pescados.

Los que zafaron y siguen adelante son además de la influencer, Alex Caniggia, Gastón Dalmau, y Juanse.

Hubo escollos en el camino, como tener que usar una barreta para abrir la caja misteriosa. Y de allí seleccionar los ingredientes para elaborar un plato con pescado de río y verduras en 60 minutos.

Desde el balcón, Candela Vetrano, Sol Pérez, María O´Donell, Claudia Fontán y Georgina Barbarossa, quienes ya tenían asegurado su lugar en la próxima semana, no pararon de gritar indicaciones para ayudar a sus compañeros. ”Están insoportables”, les dijo Santiago Del Moro. Pero, a sólo cinco minutos del final de la prueba, Damián Betular informó que debían ir a buscar otra caja misteriosa, que contenía la vajilla donde sí o sí debían emplatar su preparación.

Las mejores devoluciones fueron para Dalmau y Juanse. “Lo que hicieron hoy los dos es un gran paso en su evolución, nos emocionaron. Sólo me queda felicitarlos”, elogió Germán Martitegui, algo inusual en él. Caniggia pasó raspando, como suele suceder, sin hacer mella en el super ego de su personaje.

Y en el mano a mano de la despedida, La Chepi y Carmen Barbieri quedaron frente al jurado. “Hubo un plato al que le faltó un poquito más, y ese fue el plato de Carmen Barbieri. Carmen abandona la cocina de Masterchef Celebrity”, expresó De Santis.

“Muchas gracias, realmente estar en este programa me hizo volver a ser yo, poder accionar más rápido, caminar y hablar más rápido, a tener ganas de salir de mi casa. Fue el remedio que me faltaba para superar el transe que pasé. Yo tengo que decir gracias, me esperaron, que volviera a la vida y después otro mes para que me recuperara. Y me tuvieron paciencia con los platos que presenté. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa”, expresó la comediante al recordar el duro trance que superó con el covid 19.

“Este programa creo que te humanizó en varios sentidos, el antes, el durante y también el después. Verte así en las hornallas con tu alegría, tus brillos. Desde que entraste por esta puerta nos emocionaste a todos”, dijo Donato. En tanto, Betular le expresó: “Fede (Bal) nos contaba: ’No sabés lo que es mamá, cuando venga acá la vas a amar’. Y es verdad, es muy fácil encariñarse con alguien como vos. Te respeto, te admiro mucho desde antes y, ahora que te conozco, mucho más. Y los que te decimos gracias somos nosotros, por todo lo que nos diste. Esperarte fue un placer”. Por último, el dueño de Tegui cerró: “Fue tan lindo verte entrar, dije: ’Esta mujer salió de una terapia intensiva y viene acá'. Y Fede nos contaba las ganas que tenías. Nunca pensé que te ibas a ir, te vamos a extrañar. Fue una alegría conocerte, Fede se queda corto. Y si por mí fuera, si hubiera un Masterchef 3, te meto de cabeza”.