Tras la censura de Instagram, Flor Peña subirá sus fotos en una red para adultos

Es habitual que Instagram dé de baja muchas publicaciones, fundamentalmente desnudos o fotos provocativas de mujeres. Florencia Peña no fue la excepción. Tras ser censurada en varias ocasiones, la actriz y conductora comunicó que publicará todas esas imágenes en una red para adultos.

"Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos", comentó en un video. La plataforma donde estarán disponibles las imágenes será DivasPlay.

"Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan", agregó en su cuenta de Instagram.

En su cuenta de Instagram compartió un adelanto junto con una imagen de ella en la cama en la que se la puede ver desnuda. “Si hay foto, hay video”, escribió en el pie y su posteo consiguó miles de likes en pocas horas. ¿Tendrá suerte?