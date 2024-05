Bernard Hill, actor británico conocido por su rol en Titanic y El señor de los anillos, falleció a los 79 años. La noticia fue confirmada por su agente a la BBC, aunque todavía se desconocen las causas de su fallecimiento.

Estuvo más de 40 años activo como actor. Su última película fue Forever Young, estrenada en 2023. También participó en la serie The Responder, cuya segunda entrega todavía tiene que ser estrenada.

Se trata de una leyenda en Reino Unido. Además, Hill es el único actor en la historia que participó en dos películas con 11 Oscar: Titanic, donde hizo del capitán Edward Smith, y El señor de los anillos: El retorno del Rey, donde interpretó al rey Théoden.

Los primeros pasos del actor fueron con In Boys from the Blackstuff, serie de 1982 donde interpretó a Yosser Hughes. La ficción ganó el BAFTA a mejor serie dramática en 1983 y él se alzó a la fama.

A partir de allí debutó como actor secundario en la mega producción Ghandhi, que fue ampliamente premiada. Luego, trabajó en Mutiny on the Bounty, donde compartió rodaje con estrellas como Mel Gibson, Anthony Hopkins y Daniel Day-Lewis.

Al finalizar la década del 80, estuvo en producciones como Conspiración de mujeres, Yo amo a Shirley Valentina y Las montañas de la luna. Luego, en la primera mitad de los 90 comenzó a alejarse de las cámaras, hasta que llegó Titanic.

En la película de James Cameron le dio vida al capitán Edward Smith, un papel destacado en la historia de la película más taquillera de todos los tiempos. Allí comenzó a tomar relevancia, por eso, unos años después, se puso en el rol de Théoden, rey de Rohan, para El señor de los anillos, uno de los papeles más reconocidos de su carrera.

Tras estos importantes trabajos, Hill continuó en la industria. Apareció en filmes como Valkiria y años más tarde, regresó a su país para hacer mayormente series televisivas.