Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder -el rosarino que fue eliminado en la primera semana de Gran Hermano- busca ser protagonista en los medios al igual que su hijo y se candidateó a través de TikTok para participar de la nueva edición del reality de Telefe que llegará a las pantallas antes de fin de año y también para ser parte del Bailando, que regresará a la televisión, esta vez por América.

“Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando. No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar más o menos sí, pero soy la mamá de Holder. Y si el chiquito se manda alguna cagada, que seguramente se la va a mandar, se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí. ¿Por qué? Porque me tiene miedo. Así que Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera. Te mando un beso”, se presentó ante Marcelo Tinelli:

La mujer también subió un video postulándose para la nueva edición de Gran Hermano. Allí detalló: ”Soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático. Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar y me encanta hablar de sexo. Sí, en mi consultorio contamos muchas anécdotas entre las mujeres de sexo”.

“Me parece que va a ser un personaje que va a dar de hablar en esta casa, mucho, mucho, Y me encanta ser sexy 24/7. Soy la mami que esa casa necesita, pensá en mí”, cerró Gisela con un beso a la cámara.

Cabe señalar que Holder fue el primer confirmado para la nueva edición del concurso de baile. “El primer confirmado para el Bailando 2023 es, nada más ni nada menos, que Tomás Holder. Bienvenido al Bailando 2023″, reveló Ángel De Brito, quien aclaró que el joven tuvo que romper su contrato con Telefe tras el final del programa para poder formar parte del programa conducido por Tinelli.