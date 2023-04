El empleado del mes en el Mc Donald's del Parque

Se viene el odioso fast food en el Parque Independencia aunque sea zona de reserva. No todos sonríen como Ronald. Incendian un patrullero frente a una comisaría y no pasa nada. En 2021 nos hicimos amigos de L-Gante pero ahora lo cancelamos por sus amigos de la banda Los Monos. A propósito, el cierre de este envío no tiene desperdicio: cumbia y baile de esta banda que pega fuerte.