Marcelo "El Teto" Medina habló, este lunes, tras su detención en el marco de una investigación por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados y contó que el día de su detención "no entendía por qué lo allanaban".

El ex integrante de Showmatch recordó que su ingreso "al mundo de los drogas" fue a los 48 años, tras la muerte de su padre. "Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, tomaba jugo y era deportista, pero a los 48 años entré en el mundo de las drogas. Y me encuentro que no sabía qué hacer con mi vida... La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés. Y además, pasa que hay que dejar el ego de lado y pedir ayuda", relató el conductor de TV, en el programa Argenzuela por C5N.

Luego de realizar un tratamiento para rehabilitarse de la adicción, y por el pedido de ayuda a su hija, comenzó a trabajar en centros de rehabilitación para ayudar a jóvenes.

Respecto a la causa por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados en "La Razón de Vivir", Medina explicó que afirmó que nunca vio nada. "Lo que más me llama la atención es que los chicos nunca me dijeron nada, a mí que era conocido", agregó.

“Yo amo lo que hago, la gente confía en mí. me fueron a ver, me llevaron comida, frazadas, porque saben quién soy. Vinieron las madres desesperadas a la puerta de la comisaría. Yo a los pibes los contengo”, recordó.

El "Teto" Medina fue liberado el miércoles pasado por el juez de Garantías de Florencio Varela, Adrián Villagra, quien le otorgó la excarcelación extraordinaria. No solo se determinó su vínculo con quienes manejaban la comunidad terapéutica, sino que también se evaluó cuestiones vinculadas al "Teto", como otras escuchas, declaraciones testimoniales y seguimientos. Esto último estuvo a cargo de Daniel Ichazo, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) número 8.

Al no hallar nada que lo responsabilice de haber integrado este grupo, se lo liberó como pidieron el lunes sus abogados Adrián Tenca y Omar Saker.

Respecto a la causa que tiene sobre violencia de género, el artista dijo que es "inocente y que se va a calarar todo".