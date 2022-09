En las primeras horas de la tarde de este martes, el canal de Youtube “NPR Music”, que cuenta con más de 7 millones de suscriptores, publicó el Tiny Desk Concert de Trueno. El concierto fue grabado en La Boca hace un par de semanas, y está ambientado bajo el sello distintivo y atractivo que trae cada producción de NPR, la radio pública estadounidense.

El video dura 15 minutos y Trueno interpreta “Dance Crip”, “Argentina”, “Tierra Zanta” y “Bien o mal”. Este último, homónimo al nombre de su segundo y último álbum que comprende esas cuatro canciones que ahora reversiona en la Tiny Desk.

Además, en la sesión publicada por NPR, Trueno lanza un freestyle que incorpora a la canción “Argentina”: “Vamos a regalarle una improvisación a la gente, esto es en el momento, si yo no me leí el cuento me lo invento, sobre todo lo que represento, a veces me prendo, me apago, yo estoy adentro del barrio, representando, siempre pa'fuera, desde La Boca el barrio desde La Bombonera…”

“Lo hacemos así con los colores azul y oro yo los tengo en la sangre, yo lo hago para que sonría mi madre, Argentina no me llores que vuelvo con el micrófono, haciendo este show porque de esta tierra soy autóctono, desde el barrio de La Boca de Argentina, recuperamo' las Malvina' pero con rima’”, improvisa Trueno en exclusiva para su Tiny Desk Concert.

Trueno es el séptimo argentino que tiene su miniconcierto. La sexta fue su actual pareja, Nicki Nicole, video que fue publicado el 13 de octubre de 2021 y cuenta con más de 15 millones de visualizaciones. Juana Molina, María Volonté, Sofía Rei y el dúo Cande Buasso y Paulo Carrizo fueron los otros compatriotas que participaron del ciclo que lleva 14 años y convocó a grandes artistas del mundo de la música.