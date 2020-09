Desde aquella vez que una comunidad qom escuchó una canción y la consideró casi una deidad, Patricia Sosa ha surfeado entre la música y las obras de beneficencia en las que cultivó su solidaridad y se hizo eco de varias causas de organizaciones civiles.

Por esa característica es que en 2015, cuando arrancaba el calendario electoral de entonces, hubo un político de primer nivel que le ofreció a la cantante la postulación a vicepresidenta, detrás de él, claro.

La ex front woman de La Torre dijo que no y guardó el secreto en todos estos años, hasta este sábado cuando dio un paso al frente y lo contó en Podemos Hablar, el envío de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff. Y la consigna que la llevó a revelar este convite fue que pasaran al punto de encuentro “los que alguna vez perdieron una suma importante de dinero”.

La voz de Endúlzame los oídos dijo que ya había rechazado una suma importante para posar desnuda para la revista Playboy, pero lo que sorprendió fue el otro chisme, realmente inédito.

“Una vez me llega una propuesta, no voy a dar nombres, de un gobernador. Una propuesta para formar la fórmula presidencial con él”, dijo la cantante y Kusnetzoff soltó una sincera expresión de asombro. “Lo mismo que dije yo: ’¿Qué?´ Era El Chabón y Patricia Sosa. Yo, vicepresidenta. ¿Entendés?”agregó.

“Pensé que era un chiste, obviamente”, dijo Sosa, pero ante la insistencia del gobernador, ella tuvo que reiterar su negativa, y eso no hizo más que aumentar la propuesta económica de su pretendiente: “Llegó hasta un millón quinientos mil dólares”, reveló la cantante.

Y fue más allá. Su marido, Oscar Mediavilla, estaba dispuesto al trato. La llamó más de una vez para pedirle a Patricia que lo piense.

“Yo estaba por Santa Fe haciendo gira. Me acuerdo que estábamos en el micro y me hinchaban con esto. Hasta que me llama el secretario del gobernador y me dice: ‘Dice el gobernador dónde está, que sabe que está por Santa Fe y que va a ir con su helicóptero a encontrarse con usted’. Y yo le dije: ‘Es que acá se corta, hola, hola….’ Corté y apagué (el teléfono)”, relató la cantante.

La artista se empecinó al principio en no revelar la identidad del gobernador que le propuso ir como candidata a vicepresidenta de la Nación. Pero el conductor insistió, la actriz Claudia Fontán –otra invitada– se sumó y entre todos le fueron sacando de mentira a verdad y calculando la grilla de candidatos en la elección de 2015.

“Ustedes piensen: la publicidad, jodíamos con los músicos, la tenía que hacer Carlitos Balá”, respondió Patricia, enigmática. Y bromeó: “Imagínense yo, presidente del Senado. Se ponen todos nerviosos a discutir y yo: ‘Respiren, respirando... Dedicado para los que están…. A ver las manos senadores... Desesperados’. ¿Qué es esta ridiculez?”

En un momento, mientras todos se exprimían la memoria y la perspicacia, Sosa insinuó que el nombre de la provincia desde donde provino la invitación empieza con "San". Kusnetzoff entonces preguntó si la cosa tuvo que ver con dos políticos que son hermanos y que se han turnado la gobernación... de San Luis. Y ya no hubo más dudas: los Rodríguez Saá.

Pero quedó la duda de si fue Alberto, actual gobernador puntano, o Adolfo, antecesor. Es que para la fecha en la que le habrían ofrecido eso a Patricia, el gobernador en funciones era Claudio Poggi.

Y qué tenía que ver Carlitos Balá para hacer la publicidad proselitista de la campaña: "Por aquello de decir: ‘Saasosa, Saasosa....’”, bromeó Patricia.

Sin querer dar más detalles, Patricia cerró el tema diciendo: “Esto es una bomba. Se han perdido a una vicepresidente de excelencia”. Pero luego aseguró que no tiene ningún interés en ocupar un puesto público porque, según explicó, “la política envejece”.