Gran Hermano se encuentra en su etapa final y los participantes comiezan a palpitar el final del reality. Para que la convivencia no se vuelva tan pesada, familiares de los participantes ingresaron a la casa, este lunes, y permanecerán una semana junto a los seis competidores.

Aunque la noticia alegró a la mayoría de los “hermanitos”, Romina Uhrig no dudó en mostrar su malestar por no poder ver a sus hijas y recibir en la casa a su sobrino. “¿No dejaron entrar a las nenas?”, preguntó la ex diputada nacional, luego de abrazar a su sobrino Walter, que ingresó a la casa con una felicidad plena.

“¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, insistió la participante, y el joven de 22 años le explicó que debido a que son menores de edad están impedidas de ser parte del juego. Además de darle una tibia bienvenida, la ex legisladora comentó que no reconoció a su sobrino porque estaba “más gordito”.

La reacción de Romina provocó una avalancha de memes y chistes en las redes sociales.