A propósito de Babasónicos, un libro que conjuga música y psicoanálisis

Este viernes hay otra cita para cruzar música y psicoanálisis. En la sala 9 de Julio, de Cañada de Gómez, el psicoanalista Ángel Fernández presenta su libro “A propósito de Babasónicos”.

“Quizás se trata de esa invitación a conversar cantando, haciendo canciones, lo que nos resuena en la obra babasónica como un inmenso conversatorio donde el genio de la lengua y las diabluras del cuerpo se ponen a bailar y la vida renace para olvidar nuevamente, las muertes de las que procede”, propone el autor en el anticipo de su singular enfoque.

Psicoanalista, escritor, docente y difusor del Psicoanálisis, fundador del Curso Anual de Psicoanálisis e integrante del Streaming “Psicoanálisis sin filtro”, Fernández discurrirá sobre su trabajo en diálogo con Ezequiel Piccoli, de La Covacha Rockeria y Láser Producciones, y el psicólogo y psicoanalista Diego Peralta.

La música en vivo estará a cargo de Agustín Pistelli.

La invitación es abierta a todo público.

Para adquirir tu entrada debes mandar un mail a iriondo@psicologosrosario.com.ar o enviar un WhatsApp al 3416503843