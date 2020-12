Leonel Capitano conoció a Diego Maradona cuando solo tenía 5 años. Su papá era técnico de la reserva de Newell's y fueron juntos a la concentración argentina previa a jugar el mundial '86, antes del viaje a México, a saludar a Sergio Almirón -un jugador de Newell's- y ahí estaba el Diez. Cuenta que cuando lo vio a Diego, le quiso pedir un autógrafo pero estaba tan nervioso que le pidió que le "firme un contrato". Y ese equívoco fue efectivamente el epílogo de una relación contractual, de esas que se sellan no con firmas sino con el compromiso de la admiración y del respeto. De las tantas que tiene Diego por el mundo.

Leonel creció, no se dedicó al fútbol como su papá, sino a otra expresión de la cultura popular: el tango. Excelso bandonenonista, cuando tuvo 18 años conjugó su amor por el fútbol con su modo de expresión y compuso "Mi tango a Maradona".

El tango empezó a sonar en las radios rosarinas y también en las radios porteñas. Uno de los que más lo ponía en su programa era Víctor Hugo Morales con quien Leonel entabló una gran amistad. El tango se viralizó, como se viralizaban las cosas hace 20 años, por el boca en boca, por el sonar de radio en radio y llegó a los oídos del ídolo y de Don Diego, quien lo convirtió en su tango preferido.

Cuando Maradona cumplió 40 años se realizó un gran evento para festejarlo, con su presencia y con varios escenarios que le rendían culto al ídolo. Leonel fue invitado y por primera vez pudo cantárselo. Así lo contó Leonel en diálogo con Rosarioplus.com.

"Había muchos escenarios en donde tocábamos al mismo tiempo. Yo empiezo a tocar y me acuerdo que lo tenía a unos metros a Sofovitch y a otros famosos. En un momento veo un tumulto de gente que se acerca y a su vez gente que va abriéndole paso al grupo. Cuando se terminan de apartar los que estaban más cerca del escenario aparece el Diego", contó. "Me acuerdo que me abrazó y me dio mil besos en el pecho y me decía 'el tango, el tango que le gusta a mi viejo, este es el tema que le gusta a mi viejo'", recordó Leonel.

Sin embargo, esta no fue la única vez que pudo cantárselo personalmente. Llego el año 2005 y se hizo la Noche del 10 y lo contactaron para pasar su tema y lo invitaron para que esté presente en la tribuna. En el registro de esa noche se ve la presencia también de Don Diego, profundamente emocionado con el tango.

DIEGO ARMANDO MARADONA-MI TANGO A MARADONA-LEONEL CAPITANO-(La noche del 10)-2005

"Ellos hicieron esa representación, que era una especie de carta que yo le escribía a Diego mientras sonaba el tango atrás. Pero en ese montaje recortaron una estrofa que para mí es la màs linda, y no quería dejar de cantársela. Así que cuando se me acercó a saludarme y le pedí si me dejaba cantarla a capela en vivo y me dijo que sí", recordó describiendo el detrás de escena de ese momento.

"Me la jugué y el dejó que cantase, porque yo escuchaba que que Pablo Codevila le decía por cucaracha 'cortalo, cortalo vamos a tanda' y Diego no le dio bola y me dejó cantar. Para mí eso habla de lo respetuoso que era para con la gente que lo homenajeaba y que su compromiso era con la gente, con el pueblo, no con los intereses económicos detrás. Porque no era joda sacarle minutos de aire a las pautas publicitarias", concluyó.

Tal era su compromiso para con la gente, que la historia continúa. Dos años después Diego estaba en un partido homenaje en el Estadio Azteca, y suena el tango que le escribió Leonel. Uno de los productores de Víctor Hugo Morales, presente en la organización del evento y conocido de Leo, le pregunta si sabía de quién era ese tema, y Diego responde que sí.

"Claro que sé, de Leonel Capitano. ¿Ese chico tiene un problema en la vista no? -preguntó Diego a lo que el producto respondió que sí- Bueno, decile que lo que necesite para tratarse en Cuba, corre por cuenta mía, Yo hablo con el comandante, todo por mi cuenta", fueron las palabras que dijo Diego y que pidió que trasmitan a Leonel.

"Esa es mi historia con Diego, que a lo largo de esa sucesión de encuentros no serán más que media hora, y será una de tantas que hay por el mundo. Par mí muestra el gran valor de persona que era, lo comprometido con los afectos y el gran registro de la gente que tenía", concluyó Leonel.