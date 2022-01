El Chaqueño Oscar Palavecino llegará este lunes por la noche al Festival de Cosquín, donde compartirá grilla con Los Carabajal, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, entre otros. Tras la ausencia que impuso la pandemia, el hombre del chaco salteño se volverá a reencontrar con un público que nunca le fue hostil y que siempre le demostró su afecto, con buenas y malas convocatorias, más o menos fervor, es número puesto en cada una de las ediciones del festival que se celebra en el Valle de Punilla.

Con amantes y detractores, El Chaqueño representa hábilmente a un gran sector de la población que ve en él una referencia y una forma de comunicar desde lo simple y sencillo. Llega para él otro Cosquín, sin demasiados cambios en su repertorio, pero con la fuerza que lo caracteriza, seguramente tendrá a su cargo el cierre de la luna, algo que conoce demasiado y que forma parte de su idiosincrasia, aunque quizás esta vez no lo sorprenda el amanecer, pero si tenga el calor que le irradie la platea ya que por estas zonas el frio en las noches se hace sentir.

“En Cosquín, la verdad es que no sé que pasará con toda esta incertidumbre vinculada con el Covid-19 que es difícil, pero vamos buscando la forma de estar más seguros, entendemos que con la vacuna nos sentimos más seguros. Ahora hay más contagios que nunca, pero la vacuna ayudó mucho a que la gente no se muera. En Córdoba vale decir que no se suspendieron los festivales como así pasó en otras provincias”, manifestó a Rosarioplus.com.

Y agregó que como persona haber estado con coronavirus no le modificó nada. “Creo que seguimos siendo lo mismo, si entendí que estuve al borde de la muerte, pero aquí estoy con todos mis años de carrera y actuación”, reconoció.

Otro punto del cual hizo referencia es de su constante participación en discos de otros artistas. Y si bien aseguró que lo que le juega en contra en es el tiempo, siempre se hace un lugar para estas participaciones. En 2019 fue con Los Palmeras cantando el tema “Doble vida”, donde se lo ve al Chaqueño muy placido junto con Cacho Dedicas. “Yo soy folclorista, en ese sentido soy como los gitanos, me voy a morir folclorista. Eso no tienen nada que ver con quienes me inviten a grabar. En el caso de Los Palmeras son músicos muy talentosos y para mi fue una experiencia muy grata, un privilegio”, recordó sobre esa grabación de la que también formaron parte artistas como Soledad y Andrés Calamaro.

“Eso no quiere decir que me estoy yendo del folclore, tuve la suerte de compartir con ellos y otros grandes artistas. Repito, eso no quiere decir que yo voy a grabar un disco de cumbia o de baladas, primero no lo haría porque no me saldría bien. En el caso de la cumbia lo entiendo un poco por más que otros géneros, en mi zona hay muchos grupos de cumbia que contagian tanta alegría, pero yo soy folclorista”, aclaró por si queda alaguna duda.