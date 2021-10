A pocas horas de su cumpleaños número 70, Charly García se tomó un tiempo para reflexionar sobre su fama, los Rolling Stones, YouTube y su presente.

"No puedo salir a la calle", afirmó el músico, con relación al precio que debe pagar por la fama, en diálogo con Roberto Pettinato en "Genio o idiota", el programa que conduce en Pop Radio 101.5. "Siempre fui famoso yo, desde que tengo uso de razón siempre noté que pasaba algo. En un momento dije: ‘¿Estoy loco o soy famoso...?’ Si estuviera loco me hubiesen internado, así que debo ser famoso", ironizó.

Sobre el consumo de plataformas digitales, el ex Sui Generis precisó: "Me encanta ver videos de gente extranjera que reacciona a mis canciones, para ver cómo lo hacen; hay muchos americanos que lo hacen. Algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo, dicen: ‘¿Por qué este músico no es famoso en todo el mundo?’. Hasta ahora, no agarré a ninguno que no le gustara lo que yo hago".

Cuando Pettinato le preguntó cómo estaba, respondió: "Estoy sexualmente bien y económicamente tirando... Esas son las respuestas de Mick Jagger en una conferencia de prensa", agregó, y sobre la vuelta de los Rolling Stones dijo que le "da paz, porque si Keith Richards está vivo, yo me quedo tranquilo"

Consultado sobre el nombre de su nuevo disco, titulado 'La lógica del escorpión', explicó que "no hay lógica, es suerte", y agregó que "la suerte es mucho más importante que muchas boludeces".