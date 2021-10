La ilustradora rosarina Alina Calzadilla presenta este jueves su flamante libro "Horóscopo bastardo". La cita será a las 19 en Crazy Librería (Córdoba 954, Pasaje Pan). La acompañarán las dibujantes María Luque y Lucía Seisas en tanto que la música en vivo estará a cargo de la banda Bubis Vayins. La entrada está sujeta a la capacidad del espacio.

"Todas las decisiones serias que tomé en mi vida arrancan jugando. Después sufro y el proceso es terrible. Me armé una banda de rock para sacar el libro. Sola nunca. Hay mucha gente que colaboró desde el inicio", contó Alina sobre el proyecto autogestivo en diálogo con Hoja de Ruta.

Sobre el proceso de creación, la ilustradora reveló: "Una amiga me regalo un rollo para empapelar paredes que estaba teñido por el sol y empecé a dibujar ahí con unos fibrones. Estaba fascinada. Después empecé a cortar el rollo en un formato muy similar al libro".

"La primera predicción fue 'Avanzas con la calma'. Es una frase que me dijo una amiga que vive en España y me enamoré. Después empecé a buscarle el contrasentido a la predicción. Tuve un momento bastante voraz y luego abandoné. En una segunda etapa lo retomé y ahí vino el laburo de las definiciones. Siempre tuve la idea de hacer un libro pero no sabia cómo", agregó.

Por otro lado, la ilustradora comentó: "Le fui buscando un orden y una narración de principio a fin: es un loop, todo vuelve a empezar. Cuando María (Luque) me dio su texto ahí hay otro recorrido. Se puede abrir donde sea y tomarlo como predicción del día. Es como un juego". Y sobre la fuente de inspiración mencionó a los libros de astrología "de verdad": "Lo titulé bastardo porque no me lo reconocen".

