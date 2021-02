El músico y cantautor rosarino Barfeye pondrá este viernes en el centro cultural Lavardén su ecléctico estilo de rock, indie y pop, aunque desde una mirada justamente que busca salir de las clasificaciones para “degenerar los estilos y nutrirse”.

En diálogo con Sopa China en Sí 98.9, Barfeye contó cómo produjo en plena cuarentena una serie de discos de diversos conceptos, del intercambio con otros estilos, en el marco de la cita que se dará este viernes junto a Amelia, también artista local, en el ciclo Abierto al Cielo en la Cúpula de Lavardén.

“Yo estoy militando la degeneración, que no exista más la barrera de que hago un género u otro, si hago rock o pop. Tengo canciones con Coki Debernardi y con los Gay Gay Guys que son del ambiente del rock, con Manu Piró y vamos a tocar ahora con Miranda! Pero te nutre mucho más rodearte de gente de diversas edades y estilos, que hacerlo de pocos seguidores que te aplaudan”, precisó en torno a esto de los cruces y las degeneraciones.

Reflexionó que “la escena de la música en Rosario tiene nuevas generaciones muy jóvenes, que al 2016 la escena era funk en La Japonesa y ahora creo que se canta más desde el sentimiento, creo que tiene que ver con el cambio de la masculinidad”. En este sentido, reflexionó sobre su estilo emocional: “La mayoría de mi público son mujeres, por esto de que estoy vinculado a la sensibilidad, porque sigue estando ligada a la feminidad, y sin embargo creo que los chabones nos estamos animando a mostrar más los sentimientos, eso es re importante”.

Sobre el show que dará este viernes junto a Amelia, aseguró: “Aunque no somos amigos, me llamaron para tocar y yo les dije que me gustaría sonar con ella, que me encanta la música que hace. Vamos a hacer un acústico como si fuera una juntada, romper la barrera del artista con el público”. La cita será a las 20, y se puede adquirir las entradas anticipadas en el link del evento.

Sobre los discos que fue creando, “Cómo capitalizar la tristeza”, y “Amar y diferir” relató que los temas del primero “los tenía antes y los grabé entre febrero y abril, y el segundo sí lo escribí durante la cuarentena. El año pasado creé tres discos, pero uno quedó afuera porque es en inglés y no tuve presentación con el comienzo del encierro”.

Consultado sobre el proceso de creación detalló: “Lo que me tomó tiempo fue encontrar una estética que me sea cómoda y me gusta. Hacer arte para mí no es un trabajo, no hago música porque piense que nací con un don de la poesía por mis venas. Hago con personas que me llevo bien, encontré una salida que me gusta y me genera un ingreso económico”.

Sobre cómo vivió los meses del encierro aseguró: “No viví demasiado diferente mi vida el año pasado, no salí a la noche, pero el resto fue igual, hacer música en mi casa fue igual que siempre. No me identifico tanto con la música que hago, me considero más un director de cine, guionista o escritor. En mis canciones hay mucha ficción, cosas que no pasaron, pero que las canto en primera persona”.

Barfeye - Pipit Coral (feat. Bad)

En torno al proceso creativo aseguró que “hay que trabajar con todas las ideas”, ya que “se puede tener una idea mala y desecharla esperando que llegue una buena, y mientras tanto se te pasan seis meses. Pero si trabajas esa idea mala hasta que te gusta, generás algo. Capaz seguís sin estar conforme con el producto pero ya lo tenés mezclado y masterizado, y si lo publicás, con una canción podes cambiarle el día a alguien, para mi es hermoso que me manden un mensaje. Y es lindo escuchar que mi música acompaña cuando alguien está atravesando una ruptura o un mal momento. Para mi es increíble que les encante”.

Escuchá la entrevista completa de Sopa China a Barfeye: