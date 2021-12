El enganche Rosario Central, Emiliano Vecchio, definirá su futuro futbolístico luego de participar de una reunión con la comisión directiva canalla, este miércoles.

Los puntos que evaluará el volante para seguir en el club de Arroyito no tienen que ver con su preparación física o la conformación del cuerpo técnico, sino con el proyecto deportivo del 2022.

A mediados de octubre, Vecchio había puesto en dudas su continuidad en Central por cuestiones físicas. “Yo amo esta camiseta. Cuando no era nadie Central me dio todo. Y si yo no estoy al 100% prefiero no seguir. Porque para vestir esta camiseta uno tiene que estar al 100%, uno tiene que ser un ejemplo para los más jóvenes. Y en estos dos meses que me quedan daré mi vida para entregarle lo máximo a esta institución”, había indicado el enganche, luego de marcar el 3-2, en tiempo de descuento, para que los dirigidos por el Kily González dieran vuelta un partido difícil ante Patronato.

Luego de sus declaraciones, el mediocampista volvió a tener molestias que lo dejaron afuera de algunos partidos, pero su futuro en el canalla no depende de la cuestión física.