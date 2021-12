Con la finalización de los préstamos de Gastón Ávila y Nicolás Ferreyra, la dirigencia canalla comenzó a sondear a algunos jugadores para reforzar la última línea del equipo.

Entre los apuntados por la comisión directiva auriazul figuran dos marcadores centrales que tuvieron un buen paso por el club de Arroyito: Mauricio Martínez y Alejandro Donatti.

El ex Unión tiene contrato hasta junio de 2022 con Racing y todavía no hubo ningún tipo de acercamiento por parte de la dirigencia para intentar extender el vínculo. Aunque volvió a tener participación en el primer equipo con la llegada de Fernando Gago, el volante de 28 años no vería con malos ojos volver al canalla.

En tanto, Donatti finaliza su contrato con San Lorenzo y según trascendió, desde Boedo no están dispuesto a renovarle el contrato.

Otros de los nombres que sonaron en Rosario Central fueron Emiliano Insúa (32), que queda libre de Aldosivi, Mateo Musacchio (31) y Juan Cruz Komar (25).

Además, estaría en carpeta el juvenil Bruno Amione, ex jugador de Belgrano y actualmente en Hellas Verona Football Club.