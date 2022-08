Tras la derrota contra Tigre Carlos Tevez tomó el micrófono y no anduvo con vueltas. Dijo que no se bajará del barco y que ya está pensando en cerrar lo mejor posible el torneo para arrancar con todo en 2023. También reconoció que el nivel del equipo no es bueno: "La gente se da cuenta que esto es lo que hay".

"Yo estoy plenamente con este equipo, vaya bien o mal. No me voy a bajar del barco por nada del mundo, por los chicos y los referentes”, sostuvo Tevez en la conferencia de prensa tras la caída 2 a 1 en Victoria.

“Muchos de los que llegaron no están bien físicamente, tenemos mucha gente importante lesionada. Tampoco es fácil, pero no pongo excusas. Hay que tener tiempo, paciencia, porque hay que ser sinceros, la gente se da cuenta que esto es lo que hay", se sinceró.

Tevez arrastra bronca de la eliminación por la Copa Argentina ante Quilmes por penales y lo dejó en claro: "Me cayó muy mal porque no hicimos absolutamente nada bien”. En relación a eso, dijo haber depurado el plantel con algunas salidas por “cuestiones futbolísticas, porque ahora solos nos queda el torneo local. Les agradecí a todos ellos su predisposición pero elegí”.

“Tenemos muchos chicos, de 17 y 18 años,. Hay que apoyarlos en un proyecto y planificar para el año que viene. Sabía donde me metía y la banco. Estoy convencido de que saldremos adelante”.