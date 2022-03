Con ya dos días de entrenamiento en la espalda, Leandro Somoza, el flamante DT canalla, dio una conferencia este martes por la tarde hablando de sus ideas, su objetivo, y haciendo hincapié en que buscará un "equipo ordenado".

"Me encontré con un gran plantel, era lo que esperaba y por lo que vine, porque sabía que había muchos jugadores de jerarquía. El próximo objetivo es el partido con Tigre, un rival que tenemos arriba, y al que le podemos descontar puntos", comenzó comentando el DT.

Consultado sobre los jugadores de reserva que han entrenado con el plantel, dijo: "Es un club que tiene que sacar jugadores de las juveniles, y por eso subí a muchos. Aparte hay un gran sentido de pertenencia, ya que hay referentes de los cuales pueden aprender muchas cosas. Para mí es fundamental que haya tantos jugadores que quieren estar acá, que amen el club".

Somoza trabajó en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, y tiene claro que eso lo dará una ventaja a la hora de adaptarse al club rosarino: "Haber estado al lado de Miguel seguro que me va a ayudar mucho, y también que mi cuerpo técnico ya haya estado acá. No empezamos de cero, ya arrancamos con una base. Tenemos que ir todos por el mismo camino y todo va a ser más fácil".

El ex jugador de Boca no quiso meterse en la salida del Kily, y afirmó: "Lo que pasó hasta acá se borra, empezamos un nuevo proceso. Me encontré con un plantel muy receptivo, que quiere salir de este momento lo antes posible".

Para finalizar, el nuevo DT canalla habló de lo que quiere para su equipo: "Lo que más me interesa a mí es el orden, que los de arriba sepan que si arriesgan, el equipo abajo está bien parado. Y después, en ataque, quiero un equipo dinámico y con mucha gente arriba. Tenemos que acomodar el equipo y bajar la ansiedad. No podes dar un pase, correr y recuperar al mismo tiempo. Hay que estar más tranquilos y generar más opciones de pase".