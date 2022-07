Central volvió a ganar y esta vez Gaspar Servio fue clave no solo para dejar el arco en cero, sino para abrir el marcador en Sarandí. El arquero metió dos de penal y se fue la figura del encuentro. "Estoy muy contento porque conseguimos los tres puntos, que era el objetivo. Venimos levantando y necesitamos mostrar en la cancha que queremos seguir así", sostuvo Gaspar en conferencia.

Sobre la seguridad a la hora de patear los penales, el arquero afirmó: "Agradezco la confianza que me tienen el técnico y mis compañeros. Trato de sumar y darle lo mejor al grupo".

Como dato de color, Servio recordó cuándo comenzó esta historia: "El que me enseñó a patear los penales fue Santiago Salcedo, en Banfield, y después Erviti me apoyó para que los patee. Por suerte me ha ido bien y si es bueno para el equipo, bienvenido sea".

Saliendo de la vorágine, el Uno canalla calmó las aguas y aclaró que deben seguir mejorando: "Vamos paso a paso. Necesitábamos ganar después de todo lo que fue la semana del clásico para estar más tranquilos".