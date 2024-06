Miguel Ángel Russo realizó un balance crítico del primer semestre de Rosario Central, asegurando que el mismo no estuvo a la altura de las expectativas y asumiendo la responsabilidad de los regulares resultados.

“Esperábamos más de este semestre, hubo doble competencia, hubo un montón de cosas que estamos evaluando mejorar y buscar la forma. Yo también me ubico como el primer responsable de todas las cosas. El fútbol de Central es una parte muy activa de muchas cosas y hay que aprender”, dijo el entrenador, en una conferencia de prensa convocada especialmente para hacer este análisis.

Tan sorpresiva, de hecho, fue la convocatoria, que despertó más de un rumor acerca de un posible anuncio de renuncia. Sin embargo, se encargó de desmentirlo rápidamente: “Entendí que contra Godoy Cruz era para hablar del partido, no de cualquier otra situación, y preferí convocar a una conferencia para hacer otra charla con todos. Fue algo natural y normal, no era para que se vuelvan todos locos”.

En su balance, además, Russo hizo referencia a los incidentes contra Peñarol y las posteriores sanciones, asegurando que son cosas que perjudican al club y que no pueden volver a suceder: “El día de Peñarol, después que ganamos nos encontramos con algo fuera de lo común y de lo normal. No lo pongo nunca como excusa, pero no es bueno para el club este tipo de situaciones. Entre todos tenemos que aprender y evaluar un montón de cosas. La idea nuestra, y lo hablamos siempre con Gonzalo (Belloso, presidente) y Carolina (Cristinziano, vice), es que este club compita internacionalmente, porque es la mejor manera de crecer, de progresar y de siempre participar para tener permanentemente roce y contacto y saber lo que es estar a ese nivel”.

Además, el entrenador hizo especial hincapié en la necesidad de levantar el nivel para ser competitivos internacionalmente, y dijo que hay que “dejar atrás” todo lo que significa “haber salido campeones” para enfocarse en lograr nuevas cosas.

“La dulzura y todo lo que significa haber salido campeones es algo que queda atrás. Queda en el recuerdo permanente, pero creemos que tenemos que necesitamos y buscamos cosas nuevas, esa es la idea de todo lo que queremos para este semestre, y todo lo que el club quiere, y es la única manera y forma de llevar el club hacia adelante”, describió.

Además, el DT también habló del posible regreso de Ángel Di María, asegurando que él “sabe que tiene las puertas abiertas” y que “Dios dirá” cuál será su futuro: “Lo de Angelito es una situación de él y de nadie más, y uno respeta este tipo de situaciones. Dios dirá. Ángel sabe que Central es su club, su casa y tiene las puertas abiertas, con eso está todo dicho”.