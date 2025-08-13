Un reciclador que revisaba un volquete en la zona oeste de Rosario encontró este miércoles una valija con restos óseos en su interior. El hecho ocurrió alrededor del mediodía en Matienzo al 2500, en barrio Triángulo, a pocos metros de avenida 27 de Febrero.

Según indicaron fuentes policiales, los huesos estaban acompañados por revistas antiguas y otros objetos descartados. Todo el material se hallaba dentro de una vieja valija de cuero, con evidentes signos de antigüedad y restos de tierra adheridos.

Tras el llamado al 911, la Policía acordonó el sector y convocó a peritos de Criminalística. Los especialistas deberán determinar si los restos son humanos y, en tal caso, establecer la data de muerte y el posible contexto del hallazgo.

Testigos señalaron que el reciclador se sorprendió al abrir la valija y notar el contenido, por lo que inmediatamente decidió no tocar más nada y esperar la llegada de los uniformados. La cuadra permaneció cerrada al tránsito mientras se realizaban las primeras tareas periciales.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que ordenó resguardar la valija y su contenido en bolsas de seguridad. El material será analizado en laboratorio para intentar reconstruir su procedencia y el tiempo transcurrido desde la muerte.