Los convencionales de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías se reunieron este miércoles para compartir las posturas de los diferentes espacios en cuanto a la consagración de derechos fundamentales. Puntualmente, se debatió sobre el derecho de reunión y la libertad de expresión, tema en el que sobresalió un contrapunto planteado por La Libertad Avanza.

El espacio libertario fue el único en manifestar una disidencia respecto a los alcances que debe tener la libertad de expresión, en particular sobre la necesidad de limitar la censura “propia de los gobiernos autoritarios”.

La exposición estuvo a cargo del convencional y concejal Pedro Aleart, quien defendió una libertad de expresión “sin censura previa” y sostuvo que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.

No obstabte, luego afirmó que este derecho “no podrá ser limitado ni restringido, directa ni indirectamente, por la invocación de categorías indeterminadas o abiertas como ‘noticias falsas’, ‘desinformación’, ‘discursos de odio’, ‘contenido peligroso’ o cualquier otro término equivalente que permita al Estado, particulares o intermediarios tecnológicos ejercer control ideológico, moral o político sobre el pensamiento y la palabra”.

Esa postura fue cuestionada por la convencional María Victoria Capoccetti, del bloque Activemos, quien pidió explicaciones “sobre el tenor del escrito”. Aleart respondió: “No queremos que se use a las fake news como una excusa para censurar a alguien; ¿quién decide que algo es ‘desinformación’?”.

Luego, su compañera de banca, Elisabet Vidal, aclaró que la intención es limitar prácticas de “gobiernos autoritarios”, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Twitter Brasil “respecto del diputado Eduardo Bolsonaro”. Lo dijo en referencia a que Facebook cerró al menos 73 cuentas vinculadas al entorno de Jair Bolsonaro —incluida la de Eduardo— por “promover discursos de odio” y realizar actividades de “comportamiento no auténtico y coordinado”.

En contrapartida, Capoccetti subrayó que Activemos reconoce “el derecho a acceder a información veraz y precisa”, sin censura previa, pero con “responsabilidades ulteriores fijadas por ley”. También propuso la creación de una norma especial que “defina y sancione civilmente los abusos que puedan cometerse”.

Otros bloques también exhibieron propuestas para limitar las fake news y los discursos de odio. Desde Más para Santa Fe, el convencional y senador Osvaldo Sosa planteó que la provincia debe garantizar “la pluralidad de ideas y opiniones” y que la información y la comunicación son un “derecho humano y social”. Propuso que el Estado asegure “la transparencia y la erradicación de la manipulación informativa”, desalente las noticias falsas y fomente un debate público robusto.

Por su parte, desde Unidos, la convencional y ministra Victoria Tejeda sugirió que la nueva Constitución contemple la libertad de expresión incluyendo “la prevención de la violencia en medios digitales como forma de deterioro del debate público democrático”.

Juan Argañaraz, de Somos Vida, propuso que este derecho se garantice “conforme a los principios de pluralismo, diversidad y no discriminación” y que la provincia “promueva la sostenibilidad de los medios de comunicación mediante mecanismos de financiamiento público”.

Por último, Caren Fruh, del Frente de la Esperanza, defendió la “prohibición de toda forma indirecta de censura” y sostuvo que la libertad de expresión debe comprender “la prevención y sanción de la violencia digital o en línea cuando constituya una amenaza al debate público democrático”.

Fomento a medios comunitarios

En medio del debate, el convencional peronista Facundo Olivera propuso incorporar algunas sugerencias surgidas en la audiencia pública, como garantizar políticas de fomento para los medios comunitarios y cooperativos, de manera que “una parte de la pauta sea distribuida para estos medios”.