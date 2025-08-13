Quién es el nuevo jefe de la barra de Central que arrestaron en Pichincha

Un operativo conjunto entre Fiscalía provincial y Policía Federal desembocó en la detención del jefe de la barra brava de Central, luego del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte. Se trata de Lautaro Ghiselli, apodado “Laucha” en el paravalanchas canalla y en el barrio 7 de Setiembre, su territorio de referencia como la banda a su cargo, Los Menores.

Ghiselli cayó detenido el martes en un departamento de Salta al 2400. Los federales que irrumpieron por orden de la fiscal Georgina Pairola secuestraron la pick up VW Amarok que usaba el barrabrava y se encontraba en la cochera del edificio. También decomisaron 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos móviles y documentación de incumbencia para la investigación penal.

El motivo de la captura fue una investigación sobre el delito de asociación ilícita para diversos delitos. Fue un raid de varios allanamientos en los siguientes domicilios: Martínez de Estrada al al 7700, 7900 y 8000, Urdinarrain al 7900, México al 1600, Franklin al 2600, Cerrito al 6800, Schweitzer al 7700, Ayala Gauna al 8000, González del Solar al 1200bis, Solìs al 3000, Espinillo al 4000, Viamonte al 6900, Comando 602 al 4000, Barra 1300bis y Salta al 2400; todos de la ciudad de Rosario.

Ghiselli se hizo fuerte en la tribuna canalla gracias al aval de Santino Alvarado, hijo del jefe narco Esteban Lindor Alvarado, hoy en la cárcel, y purgando condena a prisión perpetua por varios delitos como instigación de homicidio, lavado de activos, amenazas, balaceras a edificios y empleados judiciales, y asociación ilícita.

Luego del asesinato de Bracamonte, la barra Los Guerreros quedó sin líder claro, hasta que los arreglos de calle fueron instalando el nuevo mandato de la banda Los Menores, una gavilla que se hizo fuerte desde 7 de Setiembre. Fuentes de manera extraoficial coinciden en señalar al hijo de Alvarado detrás de la jugada por instalar a esa mafia en el control de la hinchada canalla y de sus negocios en derredor, los legales y los que no lo son. Y lo hizo con la venia del poder policial y la anuencia del poder político, según aseguran.

Ghiselli quedó naturalmente al frente de todo, dado que los otros dos referentes de Los Menores están fuera de juego, o casi. Su primer líder, Leandro “Limón” Contreras, fue detenido en diciembre pasado en la localidad bonaerense de Tigre. Residía en el barrio privado San Sebastián, de Pilar. El otro jefe, Matías Gazzani, se encuentra prófugo y el Gobierno ofrece 10 millones de pesos como recompensa a quien ayude a atraparlo.

La asunción de Los Menores en el poder de la tribuna auriazul quedó ratificada durante una choripaneada popular que se hizo bajo las gradas del Gigante, una escena que instaló el cambio generacional de hinchada canalla. Por la indisponibilidad de los otros, Ghiselli quedó al frente, habida cuenta de que hasta entonces ya se venía encargando de la logística en el traslado de hinchas para los partidos de Central.

Los procedimientos de este martes se hicieron de manera coordinada entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal bajo la nueva "Ley Antimafia" a la que Santa Fe adhirió recientemente. También se diligenciaron medidas en domicilios de personas buscadas por narcotráfico.

La captura fue difundida por el Ministerio Público de la Acusación pero, como suele hacer ese organismo, retacea la información en función de los pasos siguientes del proceso penal.