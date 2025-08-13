Un peritaje de la Fiscalía Federal de San Nicolás confirmó que la avioneta hallada el viernes pasado en un campo de Pergamino había sido utilizada para transportar cocaína. La aeronave, un Cessna, fue encontrada oculta bajo ramas en un pequeño monte, en jurisdicción bonaerense.

El hallazgo se produjo luego de que un productor rural que arrienda las tierras diera aviso a las autoridades. Personal de Gendarmería Nacional tomó el control de la escena y perros antinarcóticos detectaron rastros de cocaína en su interior, lo que luego fue corroborado por análisis químicos.

De acuerdo a las pericias, el avión llevaba entre 7 y 10 días en el lugar. Las ramas utilizadas para taparlo presentaban un grado de sequedad que permitió estimar ese tiempo. Todo indica que la aeronave fue descartada tras un narcovuelo.

Este es el cuarto episodio de este tipo en la región en apenas dos meses. En junio y julio se encontraron avionetas abandonadas o calcinadas en Manuel Ocampo, La Vanguardia y Estación Díaz, donde en uno de los casos fueron detenidos dos pilotos extranjeros con antecedentes por narcotráfico.

Las investigaciones apuntan a que estos vuelos provendrían de Bolivia con cargamentos de cocaína. Por ahora, la Justicia intenta determinar quiénes son los responsables de esta última aeronave y si forma parte de una red ya detectada en la zona.