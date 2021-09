Rosario Central, que viene de dos victorias al hilo, la última ante San Lorenzo en el Gigante de Arroyito, y que se desayunó este jueves con varias bajas en el plantel, enfrentará el sábado próximo al puntero del torneo, Talléres, en Córdoba. De cara a este encuentro, el DT Canalla brindó una conferencia de prensa en donde habló sobre el gran rival que enfrentará el fin de semana, y de los inconvenientes que tendrá para formar el equipo con tantos jugadores no disponibles.

"Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del campeonato, no solo por su posición en la tabla, sino también por su juego. Nos estamos preparando pero también nos enfocamos en hacer bien nuestro trabajo", sostuvo el rosarino, hablando del puntero, Talleres.

Sobre las lesiones y las bajas con las que contará, dijo: "Estamos en una situación complicada con el armado del equipo. Son cosas que nos están pasando y tenemos que anteponernos para que jueguen los mejores que estén disponibles". Y agregó: "Hemos perdido jugadores muy importantes. Es un gran desafío para quien le toque jugar, esta tan buscada competencia interna que quiero que tenga el plantel. Quienes entren tienen que estar a la altura"

Como cada vez que los resultados no acompañaban, aunque esta vez no es el caso, el DT fue consultado sobre su estadía en el conjunto de Arroyito: "Hay comentarios sobre mi continuidad, pero aún no hay nada concreto. Si buscamos respaldar este proyecto, hay que tomar decisiones, sobre todo pensando en el armado del plantel, no esperar hasta diciembre para reforzarnos".

Además, el Kily confirmó las bajas por Covid, y contó cómo suplirán a tantos jugadores que no estarán: "Además de los lesionados, sufrimos la baja de Covea por positivo de Coronavirus, y Garay y Desábato fueron aislados por precaución. Tuvimos que convocar chicos de reserva para completar el banco. Ante Talleres viajaremos solo con 20 concentrados".

Hablando exclusivamente desde lo deportivo, el rosarino fue autocrítico: "Somos un equipo que en muchos partidos logramos generar chances claras de gol en los primeros minutos. Luego, si no concretamos, sentimos el gasto físico y nos cuesta y en ocasiones sufrimos. Hablamos esto para corregirlo".

Y consultado sobre el 11 de arranque para enfrentar al puntero, no confirmó nada: "Tanto Nicolás Ferreyra como Francesco Lo Celso son opciones que tenemos para reemplazar a Ávila y Covea. El viernes volveremos a hacer pruebas y definiré quienes irán desde el arranque. Aún no sé si irá Martínez Dupuy o Marinelli. Luca puede ayudarnos a que los centrales de Talleres no suban tanto, y Alan nos aporta la velocidad y dinámica por las bandas".

Para finalizar, el DT habló sobre los proyectos, una palabra que usa desde que comenzó su etapa en Central, y que, a pesar de haber tardado, parece ir tomando forma. También tiró algún palito para la dirigencia sobre la falta de refuerzos: "Los proyectos son muy buenos, pero hay que respaldarlos con resultados. A la gente de Central solo le importa ganar. Tenemos un funcionamiento que va mejorando, pero hay que reforzarnos. El ejemplo fue lo que pasó con la doble competencia".