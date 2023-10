Central le ganó como local al Bicho y da pelea

Rosario Central venció 3 a 1 a Argentinos Juniors en un buen partido jugado esta tarde en un colmado Gigante de Arroyito, por la 11ma. fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y accedió a uno de los lugares de clasificación a la Copa Libertadores.

Los goles Canallas fueron convertidos por el zaguero Juan Cruz Komar, de cabeza, y el delantero Tobías Cervera, en el comienzo del encuentro, y por el enganche Ignacio Malcorra, en el complemento. El delantero paraguayo Gabriel Ávalos descontó, de penal, en el inicio de la segunda etapa.

Central fue contundente en el comienzo del partido, luego de que avisara a los 6 minutos cuando el colombiano Campaz -la figura de la cancha- le ganó a Di Césare por la izquierda y asistió a Malcorra, quien se demoró, solo frente al arquero, y finalmente Arias salvó al córner.

El local ya facturó en su segunda llegada clara, los 13 minutos: córner corto desde la derecha de Malcorra a O´Connor, quien gambeteó a Villalba y mandó un centro preciso a la cabeza de Juan Cruz Komar, quien la clavó a media altura, junto al segundo palo.

El dueño de casa aseguró la victoria a los 16 minutos cuando Campaz volvió a desbordar por su punto y asistió en gran forma a Tobías Cervera, quien sólo tuvo que empujarla al gol en el segundo palo.

Argentinos dominaba la pelota y tocaba bien con sus cinco volantes, pero carecía de contundencia, como a los 19 minutos cuando Heredia remató desde el borde del área, Broun atajó a medias hacia su izquierda, y esta vez Alan Rodríguez salvó ante González Metilli.

El local volvió a llegar a los 22 minutos con el enésimo desborde de Campaz, quien volvió a asistir a Cervera, pero esta vez el delantero la sacó como un defensor, cuando sólo tenía que hacerla rebotar, solo frente al arco.

Argentinos jugó muy bien en algunos pasajes, pero falló situaciones muy claras, como la del minuto 37 cuando González Metilli hizo un tiro libre que dejó solo a Villalba, quien la cabeceó afuera.

El complemento cambió porque Argentinos se adueñó del protagonismo en el comienzo y apenas habían jugado dos minutos cuando Komar tomó en forma inocente de la camiseta a Ávalos en un córner y el árbitro Espinoza cobró el penal que el delantero guaraní cambió por gol con un tiro suave al medio del arco.

Central reaccionó con el buen juego de sus volantes y aseguró el triunfo a los 19 minutos con una gran jugada: Kevin Ortiz ganó la pelota en la salida, tiró un pared con O'Connor, tocó hacia Malcorra por el medio, la pelota le rebotó a Villalba y le quedó servida al número 10, quien definió de zurda, con maestría, y la colocó abajo, en el golazo que desató el tercer rugido del Gigante de Arroyito.

De esta manera, este Central de Miguel Ángel Russo venció con autoridad a Argentinos, estiró a 27 encuentros su racha invicta en el Gigante de Arroyito y se ubicó en la zona de Copa Libertadores.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Tomás O'Connor y Kevin Ortiz; Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Argentinos: Alexis Arias; Marco Di Césare, Jonathan Galván y Lucas Villalba; Francisco González Metilli, Alan Jesús Rodríguez, Franco Moyano, Federico Redondo y Leonardo Heredia y Gabriel Ávalos. DT: Pablo Guede.

Goles en el primer tiempo: 13' Komar (C) y 16' Cervera (C).

Goles en el segundo tiempo: 3' Ávalos (AJ), de penal; y 19' Malcorra (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Facundo Agüero por Quintana (C), Fabricio Oviedo por Lovera (C), Luca Martínez Dupuy por Cervera (C); Miguel Torrén por Di Césare (AJ), Javier Cabrera por Moyano (AJ) y Luciano Gondou por Heredia (AJ); 23' Alan Lescano por Redondo (AJ); 32' Danovi Quiñones por O`Connor (C) y Fausto Vera por González Metilli (AJ) y 38' Agustín Sández por Malcorra (C).

Amonestados: O'Connor y Komar (C). Di Césare, Montiel, Torrén y Galván (AJ).

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Gigante de Arroyito.