Central apenas empató con Vélez como local

Rosario Central y Vélez empataron en un gol en un entretenido encuentro jugado esta noche en el Gigante de Arroyito, por la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga. Profesional.

El delantero Santiago Castro convirtió de cabeza para Vélez en el primer tiempo y el enganche Maximiliano Lovera empató de penal para Central cuando promediaba el complemento.

Vélez jugó mejor en el primer tiempo porque sus volantes controlaron la pelota y además fue un equipo más compacto, que atacó sobre todo por la derecha con Pizzini, Joaquín García y Aquino, que hallaban huecos a espaldas de Campaz y Alan Rodríguez.

Central, que no tenía la pelota, cuando la recuperaba estaba muy impreciso. Sin embargo llegó bien a los 18 minutos con una jugada de Malcorra, que gambeteó a dos marcadores en velocidad, tocó con Campaz y éste con Alan Rodríguez, quien mandó un buen centro que O’Connor cabeceó solo, pero a las manos de Gastón Gómez.

Vélez avisó a los 22 minutos cuando Pizzini tomó una mala salida de Ortiz, quien despejó hacia el medio, pero su zurdazo pegó en el travesaño, con Broun vencido.

Hasta que a los 28 minutos Vélez abrió el marcador con la fórmula que había buscado durante toda la etapa: centro pasado de Pizzini desde la derecha y un cabezazo de Castro, que pegó en el horizontal y entró, ante el fallido cierre de Damián Martínez.

En el final ambos tuvieron una llegada: Malcorra remató desde afuera del área, el arquero dio rebote y Valentín Gómez la sacó, a los 35 minutos, y Castro no llegó a otro centro de Pizzini desde la derecha, a los 45 minutos.

Central mejoró en el complemento con el ingreso de Maximiliano Lovera como volante ofensivo derecho en lugar de Toledo, el segundo volante central, y Malcorra y Campaz se juntaron con el ingresado y con O’Connor, quien jugó como un doble 5 ofensivo.

Central avisó al minuto con un buen anticipo de Damián Martínez en la salida, quien remató apenas alto.

El local mejoró en la posesión de la pelota, a la que le sumó el juego de sus volantes ofensivos, que coronó a los 15 minutos con un buen pase de Campaz a Malcorra por la izquierda, quien mandó un centro que pegó en el brazo derecho de Pizzini en el cierre, en un penal que el árbitro cobró a instancias del VAR luego de analizarlo durante siete minutos. Maximiliano Lovera la clavó de derecha junto al poste derecho del arquero, en el tanto que acercó el resultado a la justicia.

La extensa demora le jugó en contra a Central, que recién volvió a llegar en el complemento, con un contraataque de Campaz que salvó Gastón Gómez.

En cambio Vélez se recuperó, pero apostó a defender el punto que le sirve para escapar de la zona del descenso.

El árbitro Rey Hilfer dio siete minutos de tiempo adicional, a la sazón los mismos que demoró el VAR para cobrar el penal de Pizzini, y luego le agregó otro, es decir que casi no agregó minutos, en una decisión que perjudicó a Central, que estiró a 26 encuentros su racha invicta en el Gigante de Arroyito.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Agustín Toledo; Tomás O´´Çonnor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Vélez: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; José Florentín, Nicolás Garayalde, Juan Méndez y Claudio Aquino; Santiago Castro y Francisco Pizzini. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo: 28’ Castro (V).

Gol en el segundo tiempo: 22’ Lovera (C), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Agustín Sández por Alan Rodríguez (C) y Maximiliano Lovera por Toledo (C); 30’ Luca Martínez Dupuy por Cervera (C); 34’ Tiago Fernández por Aquino (V); 37’ Miguel Brizuela por Pizzini (V) y Walter Bou por Castro (V); 43’ Juan Cruz Komar por Sández (C); 46’ Yeison Gordillo por Garayalde (V) y Santiago Cáseres por Méndez (V).

Amonestados: Malcorra y Damián Martínez (C). Elías Gómez, Castro y Pizzini (V)..

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Gigante de Arroyito.